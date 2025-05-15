Празднование Дня Победы вызвало всплеск ненависти к русским Эстонии

Tекст: Никита Демьянов

В Эстонии северо-восточный уезд Ида-Вирумаа с центром в Нарве всегда был на особом положении. Большинство здешних жителей – русские, которым эстонское государство с начала 90-х усердно внушает, что они тут люди второго сорта. Недаром Нарва еще в 1993 году провела референдум о самоопределении, который правительство проигнорировало.

Эстонское государство всегда относилось к Нарве настороженно – по той причине, что жители этого города исторически и культурно тяготели к России. Многие из них издавна привыкли жить в российском информационном пространстве, а свое пребывание в составе Эстонии рассматривали чем-то вроде исторического недоразумения. Вина за такое положение дел всецело лежит на эстонском государстве, с самого начала взявшем курс на построение этнократического общества.

В последние годы все для русских Эстонии стало еще хуже. Государство взяло курс на силовое подавление нарвитян. В 2022 году здесь демонтировали памятники советским воинам, в том числе убрали танк Т-34, у которого горожане издавна привыкли фотографироваться.

В начале текущего года власти лишили права голосовать на выборах в муниципалитеты бывших неграждан, взявших российское и белорусское гражданство. Для тех же неграждан, что остались в этом статусе, предстоящие выборы станут последними – затем права на голосование лишат и их.

В апреле нарвитян поставили перед фактом: у них в городе создадут военную базу. Мнения самих горожан на этот счет не спросили. Поэтому многие нарвитяне решили, что эта база понадобилась не столько для отражения мифической «российской агрессии», столько для подавления потенциальных бунтов самих горожан.

В последнее время крупнейшие эстонские СМИ и вовсе занялись расчеловечиванием и шельмованием жителей Нарвы, рисуя их облик в самом черном свете: как ненавистников всего эстонского и просто отсталых, малокультурных людей.

Так, портал Delfi опубликовал статью, посвященную тому, что жители Нарвы думают по поводу российской СВО на Украине. Суть материала вынесена в заголовок: «У некоторых дома припрятаны георгиевские ленты и российские флаги».

Однако в статье содержится и признание знаменательного факта – даже самый прозападный житель Эстонии русского происхождения чувствует себя в этом государстве чужим. В материале приводится история нарвитянина Игоря, который называет себя «противником Путина» и поддерживает Украину. Игорь сдал все необходимые экзамены на эстонское гражданство, однако в гражданстве ему отказали – на том основании, что в далекой молодости у него были проблемы с законом.

Вместе с надеждой на гражданство Игорь потерял и желание защищать Эстонию в случае военной угрозы.

Он утверждает: «Я лично встречать солдат российской армии цветами не буду, но у меня есть знакомые, кто именно так и поступит. Нарвитяне считают себя частью России, поскольку они живут в российском инфополе, смотрят российское ТВ и всю ту реальность переносят на Нарву». Игорь подчеркивает, что сейчас эти настроения даже усиливаются, и нарвитяне еще больше отдаляются от эстонского государства.

С 28 апреля по 2 мая в Нарве и окрестностях проходили учения Kilp («Щит»), по сценарию которых со стороны российской границы в Эстонию внезапно начинают ломиться полчища мигрантов – и армии с полицией нужно срочно организовать противодействие. Delfi опубликовал статью об отношении нарвитян к этим учениям – о ее содержании, опять же, можно судить по одному только заголовку, выставленному в превью статьи: «Возьму нож и перережу эстонским солдатам горло». Когда читатели охарактеризовали это как сознательное разжигание ненависти, заголовок поменяли на более нейтральный.

В преддверии чтимого нарвитянами дня 9 Мая на Delfi вышла статья под заголовком «Нарва становится опасной: вам угрожают убийством или избили?» Смысл материала сводится к тому, что сторонники «русского мира» в Нарве, одурманенные «российской пропагандой», якобы угрожают эстонским патриотам расправой и уже даже нападают на них. В то же время местная полиция не справляется со своими обязанностями.

Один из таких патриотов с типично эстонским именем Сергей Цветков настаивает, что штрафы и воспитательные беседы не работают, необходимы депортации. Такая опция вполне возможна, поскольку значительную часть жителей Нарвы составляют неграждане и граждане России с эстонским ВНЖ. Только за последнее время из Эстонии были высланы постоянно проживавшие там политические активисты Алексей Есаков, Зоя Палямар, Константин Горлов, Сергей Чаулин.

Нынешний День Победы отмечали в Нарве в самом мрачном настроении – собственно, единственное, что в этом плане еще не отобрали у местных русских, так это возможность молча положить цветы на солдатские могилы (на те, которые еще не успели разорить по приказу властей). Психологическое состояние своих земляков Евграфов характеризует как ужасное. «Три года назад у нарвитян было больше мест, куда можно было возложить цветы в память о борьбе с нацизмом. Сейчас таких знаковых мест гораздо меньше, и это главное отличие.

Еще я вижу, что люди боятся открыто выражать свои мысли и эмоции по поводу этого дня. Они опасаются показывать свое отношение к 9 Мая. Это ненормально для демократического общества. Мы точно свернули куда-то не туда», – подчеркивает парламентарий.

Специально для соотечественников в Нарве россияне провели 9 Мая праздничный концерт на набережной Ивангорода – и многие нарвитяне пришли на него посмотреть через реку. По этому поводу газета Postimees разместила размышления директора гимназии города Кохтла-Ярве Хендрика Агура, который очень озабочен тем, что, помимо пожилых нарвитян, российским концертом любовались и молодые горожане. «Это был не просто концерт. Это было дорогостоящее по производству пропагандистское мероприятие, замаскированное под развлечение, но содержание и символы которого глубоко идеологичны», – подчеркивает Агур.

Отметим, что русские школы в Эстонии запретили относительно недавно – в 2022 году. Но до этого «многолетняя система русскоязычного и пророссийского образования в Нарве», по мнению Агура, «сформировала несколько поколений, чьи культурные и эмоциональные связи склоняются на восток». Поэтому, как считает педагог, эстонскому государству еще предстоит огромная работа по выкорчевыванию этих нежелательных ценностей. Однако его мечта по выкорчевыванию еще не стала реальностью. «Сегодня мы были вынуждены признать, что несколько тысяч человек наслаждаются праздником, который несет в себе идеологию, которую мы не должны ни принимать, ни нормализовывать», – предупреждает эстонский педагог.

Ему оппонирует оппозиционный политик Александр Чаплыгин: «Отталкивая жителей Нарвы от их исторической памяти, власть невольно толкает их в сторону России. Память ведь не поместишь в музей, как нарвский танк. Вот и смотрят люди через Нарову».

Некоторые работники эстонской пропаганды выражаются в адрес нарвитян еще жестче, чем Агур. 9 мая журналистка Delfi Евгения Парв так описала в соцсети свои впечатления от пребывания в городе: «Я хлебнула этого дня в Нарве ложку. Не уверена, что, хлебнув больше, осталась бы стабильной. Во-первых, столько гопников сразу давно не видела – было страшно местами. Во-вторых, все хуже, чем я думала. Глупость и жестокость побеждают по-любому. Не будет иначе, не надо тешить себя надеждами».

Двумя днями позже все тот же портал Delfi разместил статью с говорящим названием: «Нарвские эстонцы: нас больше не бьют за то, что мы говорим на родном языке». Автор этого материала Эве Хейнла утверждает, что все последние годы живущие в Нарве этнические эстонцы не чувствовали себя в безопасности. Правда, «постепенно все становится лучше», но и до сих пор «в Нарве есть те, кто с камнем за пазухой ждет освободителей из-за границы».

Естественно, эта статья породила новый взрыв возмущения. «Каждый день что-то плохое про Нарву и нарвитян. У нас здесь ищут угрозу безопасности в георгиевских ленточках и некоторых буквах латинского алфавита, а главная угроза содержится в таких вот статьях, которые откровенно разжигают национальную рознь», – подчеркивает Чаплыгин.

Сами нарвитяне часто сравнивают свою ситуацию с тем, что было в свое время на Донбассе, когда он еще принадлежал Украине. Именно Украина вспоминается прежде всего как образец государства, власть в котором получили этнократы, проводившие политику отторжения другой этнической группы.

Психологический прессинг, которому подвергают местное население, тревожит даже некоторых дальновидных представителей «титульной» нации. Мэр Нарвы Катри Райк на днях призвала: «Сейчас самое время дать русскому населению немного пожить спокойно». Однако подобные трезвомыслящие политики пребывают в меньшинстве. Эстонское государство всей мощью своего пропагандистского аппарата продолжает шельмовать и расчеловечивать жителей Нарвы.