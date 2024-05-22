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Эстония воюет с мертвыми солдатами Красной армии
Десятки захоронений советских солдат прямо сейчас вскрывают эстонские власти на Военном кладбище Таллина. Это стало еще одним примером того, как Эстония, по заявлению российского МИДа, совершает «кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского военно-мемориального наследия».
Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас похвасталась, что власти страны «постоянно занимаются» сносом советских памятников. «Демонтированных памятников в общей сложности девяносто пять, среди них есть и такие, с которых просто убрали советскую символику. Еще не демонтированных памятников насчитывается двадцать четыре – в основном, речь идет о тех, что находятся на частной территории и на демонтаж которых нет согласия собственника. В 2023 году проводились раскопки сорока восемь воинских захоронений, были найдены останки 1985 человек», – сообщила Каллас.
И действительно, в последние два года Эстонская Республика массово «зачищается» от советского мемориального наследия. Не только демонтируются памятники советским воинам, но и ведется активная деятельность по переносу солдатских могил в малопосещаемые места. Эстонцы уродуют и ликвидируют надгробные камни, установленные на захоронениях.
Так в январе 2023 года Военный музей Эстонии и государственный Центр оборонных инвестиций приступили к установке «нейтральных табличек» на могилах бойцов Красной Армии, захороненных на территории Ида-Вирумаа, самого русскоязычного региона страны. Больше там нет никаких советских звезд, все погибшие отныне обозначены как безликие «жертвы Второй мировой войны».
Затем было ликвидировано надгробие на месте захоронения советских солдат в волости Тори. Были раскопаны три воинских захоронения, находившиеся в городе Хаапсалу. Находившийся там мемориал советским воинам был демонтирован, а останки перезахоронили в заброшенном уголке одного из городских кладбищ. Была уничтожена братская могила советских воинов в городе Тапа, останки убрали в малолюдное место.
Наконец, Эстония взялась за могилы красноармейцев на Военном кладбище Таллина. С ноября прошлого года на кладбище реставрировали плиты на могилах участников «Освободительной войны» (так в государстве именуют ведшиеся в Эстонии в 1918-20 гг. боевые действия, по итогам которых страна получила независимость) – но при этом надругались над находившимися рядом могилами советских воинов.
Особый цинизм ситуации придал тот факт, что руководство кладбища позволило водрузить надгробия участников «Освободительной войны» прямо на могилах красноармейцев, погибших в боях с нацистами.
Тогда же появилось предупреждение о том, что весной 2024 года останки шестнадцати советских солдат, покоящихся на этом кладбище, будут перенесены в один из самых глухих его уголков – под предлогом того, что их надгробные памятники загораживают путь к монументу кавалерам эстонского Креста Свободы. Эстонские чиновники утверждают, что в 60-70-х гг. решением тогдашних властей Таллина похороненные там кавалеры ордена Креста Свободы были перезахоронены в другом месте, а на освободившейся территории погребли кости советских воинов. Теперь же власти пожелали «восстановить справедливость».
Согласно действующему в Эстонии порядку кладбища обязаны за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат – и добиться их согласия на перенос могил. «Поскольку у нас нет их контактных данных, мы установим на кладбище объявления с номером телефона нашего сотрудника, который объяснит суть предстоящей работы», – предупредил директор Военного музея Эстонии Хеллар Лилль. На вопрос о том, что будет, если близкий человек не согласится на перезахоронение, руководитель музея ответил, что уверен, что «в конечном итоге удастся договориться».
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Шестнадцатью могилами дело не ограничилось. В конце января 2024 года уже у тридцати восьми захоронений появились таблички с предупреждением о переносе останков. «Делается это втихаря... Расчет прост – не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними», – заявили в посольстве России в Таллине. Посольство оценило данное решение как «кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского военно-мемориального наследия».
Решительный протест выразил российский МИД. Представительницу эстонского посольства Яну Ванамельдер вызвали в МИД РФ. Ванамельдер объяснили, что «такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что «это деяние не останется без ответа».
И действительно, вскоре стало известно, что Россия объявила в розыск Каю Каллас, а также эстонского экс-министра внутренних дел, главу правой партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу и бывшего главу полиции Эльмара Вахера – в рамках заведенных на них СК РФ уголовных дел за уничтожение памятников.
В странах Прибалтики принято посмеиваться над «бессильными угрозами России» – дескать, что они способны нам сделать? Однако все же эстонские чиновники побаиваются. «Мне казалось, что объявление Каи Каллас в розыск со стороны России – это такой прикол. Оказывается, нет. Госпрокурор Эстонии Андрес Пармас сообщил, что какая-нибудь страна вполне может выдать Каллас России. Так что с зарубежными поездками нашему премьер-министру придется быть осторожной», – отмечает депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин.
Политикам и чиновникам из прибалтийских республик, принимавшим участие в демонтаже памятников, не стоит ездить, например, в Индию, Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию. Эти государства могут отреагировать на запросы российских властей о выдаче того или иного лица, участвовавшего в сносе монументов.
«Не факт, что власти этих государств выдадут России гражданина страны ЕС. Но временно – до выяснения обстоятельств – подержать за решеткой могут. А азиатские тюрьмы не очень комфортны», – пишет латвийский оппозиционный журналист Владимир Линдерман.
И все же эстонские власти продолжили свою кощунственную деятельность. В понедельник, 20 мая работники эстонского Военного музея начали то, что в официальном сообщении было названо «работами по восстановлению мемориального поля и подхода к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы на кладбище Сил обороны в Таллине». Иначе говоря, начали раскапывать могилы 38 советских солдат – чтобы потом заново закопать их в другом, менее посещаемом месте.
На этом гробокопательство в Эстонии не закончится – недавно власти самоуправления острова Сааремаа сообщили о желании провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить погребенные там останки советских солдат. Также чиновники намерены демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами.
Для понимания – остров Сааремаа (прежнее название – Эзель) буквально полит кровью русских воинов.
Ожесточенные бои шли здесь еще в 1917 году, когда во время Первой мировой флот и армия кайзера рвались к Петрограду. Позже, в 1941 году советские войска несколько месяцев героически обороняли Моонзундские острова от наступающих гитлеровцев, а спустя три года освобождали от них архипелаг.
Старейшина волости Сааремаа Микк Туйск сообщил, что под могильными плитами в Техумарди есть останки, но волость сомневается в том, что там захоронены все те девяносто человек, чьи имена содержатся на плитах. Туйск заявил: «Мы хотим, чтобы останки солдат, которые предположительно погребены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты.
Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть – тем более, что на них эти пятиконечные звезды... Это некрасиво».
По оценке государственного учреждения, словно в насмешку носящего название Департамент по защите памятников старины, 90 могильных плит в Техумарди можно было бы и сохранить – но удалив с них пятиконечные звезды. Впрочем, в департаменте считает, что 21-метровый памятник в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.
Кстати, неподалеку от мемориального комплекса Техумарди находится памятник погибшим здесь немецким солдатам, установленный двенадцать лет назад. Понятное дело, он у эстонских чиновников никаких вопросов не вызывает.