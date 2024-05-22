Эстония воюет с мертвыми солдатами Красной армии

Tекст: Никита Демьянов

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас похвасталась, что власти страны «постоянно занимаются» сносом советских памятников. «Демонтированных памятников в общей сложности девяносто пять, среди них есть и такие, с которых просто убрали советскую символику. Еще не демонтированных памятников насчитывается двадцать четыре – в основном, речь идет о тех, что находятся на частной территории и на демонтаж которых нет согласия собственника. В 2023 году проводились раскопки сорока восемь воинских захоронений, были найдены останки 1985 человек», – сообщила Каллас.

И действительно, в последние два года Эстонская Республика массово «зачищается» от советского мемориального наследия. Не только демонтируются памятники советским воинам, но и ведется активная деятельность по переносу солдатских могил в малопосещаемые места. Эстонцы уродуют и ликвидируют надгробные камни, установленные на захоронениях.

Так в январе 2023 года Военный музей Эстонии и государственный Центр оборонных инвестиций приступили к установке «нейтральных табличек» на могилах бойцов Красной Армии, захороненных на территории Ида-Вирумаа, самого русскоязычного региона страны. Больше там нет никаких советских звезд, все погибшие отныне обозначены как безликие «жертвы Второй мировой войны».



Затем было ликвидировано надгробие на месте захоронения советских солдат в волости Тори. Были раскопаны три воинских захоронения, находившиеся в городе Хаапсалу. Находившийся там мемориал советским воинам был демонтирован, а останки перезахоронили в заброшенном уголке одного из городских кладбищ. Была уничтожена братская могила советских воинов в городе Тапа, останки убрали в малолюдное место.

Наконец, Эстония взялась за могилы красноармейцев на Военном кладбище Таллина. С ноября прошлого года на кладбище реставрировали плиты на могилах участников «Освободительной войны» (так в государстве именуют ведшиеся в Эстонии в 1918-20 гг. боевые действия, по итогам которых страна получила независимость) – но при этом надругались над находившимися рядом могилами советских воинов.

Особый цинизм ситуации придал тот факт, что руководство кладбища позволило водрузить надгробия участников «Освободительной войны» прямо на могилах красноармейцев, погибших в боях с нацистами.

Тогда же появилось предупреждение о том, что весной 2024 года останки шестнадцати советских солдат, покоящихся на этом кладбище, будут перенесены в один из самых глухих его уголков – под предлогом того, что их надгробные памятники загораживают путь к монументу кавалерам эстонского Креста Свободы. Эстонские чиновники утверждают, что в 60-70-х гг. решением тогдашних властей Таллина похороненные там кавалеры ордена Креста Свободы были перезахоронены в другом месте, а на освободившейся территории погребли кости советских воинов. Теперь же власти пожелали «восстановить справедливость».



Согласно действующему в Эстонии порядку кладбища обязаны за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат – и добиться их согласия на перенос могил. «Поскольку у нас нет их контактных данных, мы установим на кладбище объявления с номером телефона нашего сотрудника, который объяснит суть предстоящей работы», – предупредил директор Военного музея Эстонии Хеллар Лилль. На вопрос о том, что будет, если близкий человек не согласится на перезахоронение, руководитель музея ответил, что уверен, что «в конечном итоге удастся договориться».





Шестнадцатью могилами дело не ограничилось. В конце января 2024 года уже у тридцати восьми захоронений появились таблички с предупреждением о переносе останков. «Делается это втихаря... Расчет прост – не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними», – заявили в посольстве России в Таллине. Посольство оценило данное решение как «кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского военно-мемориального наследия».

Решительный протест выразил российский МИД. Представительницу эстонского посольства Яну Ванамельдер вызвали в МИД РФ. Ванамельдер объяснили, что «такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что «это деяние не останется без ответа».

И действительно, вскоре стало известно, что Россия объявила в розыск Каю Каллас, а также эстонского экс-министра внутренних дел, главу правой партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу и бывшего главу полиции Эльмара Вахера – в рамках заведенных на них СК РФ уголовных дел за уничтожение памятников.

В странах Прибалтики принято посмеиваться над «бессильными угрозами России» – дескать, что они способны нам сделать? Однако все же эстонские чиновники побаиваются. «Мне казалось, что объявление Каи Каллас в розыск со стороны России – это такой прикол. Оказывается, нет. Госпрокурор Эстонии Андрес Пармас сообщил, что какая-нибудь страна вполне может выдать Каллас России. Так что с зарубежными поездками нашему премьер-министру придется быть осторожной», – отмечает депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин.

Политикам и чиновникам из прибалтийских республик, принимавшим участие в демонтаже памятников, не стоит ездить, например, в Индию, Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию. Эти государства могут отреагировать на запросы российских властей о выдаче того или иного лица, участвовавшего в сносе монументов.

«Не факт, что власти этих государств выдадут России гражданина страны ЕС. Но временно – до выяснения обстоятельств – подержать за решеткой могут. А азиатские тюрьмы не очень комфортны», – пишет латвийский оппозиционный журналист Владимир Линдерман.

И все же эстонские власти продолжили свою кощунственную деятельность. В понедельник, 20 мая работники эстонского Военного музея начали то, что в официальном сообщении было названо «работами по восстановлению мемориального поля и подхода к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы на кладбище Сил обороны в Таллине». Иначе говоря, начали раскапывать могилы 38 советских солдат – чтобы потом заново закопать их в другом, менее посещаемом месте.

На этом гробокопательство в Эстонии не закончится – недавно власти самоуправления острова Сааремаа сообщили о желании провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить погребенные там останки советских солдат. Также чиновники намерены демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами.

Для понимания – остров Сааремаа (прежнее название – Эзель) буквально полит кровью русских воинов.

Ожесточенные бои шли здесь еще в 1917 году, когда во время Первой мировой флот и армия кайзера рвались к Петрограду. Позже, в 1941 году советские войска несколько месяцев героически обороняли Моонзундские острова от наступающих гитлеровцев, а спустя три года освобождали от них архипелаг.

Старейшина волости Сааремаа Микк Туйск сообщил, что под могильными плитами в Техумарди есть останки, но волость сомневается в том, что там захоронены все те девяносто человек, чьи имена содержатся на плитах. Туйск заявил: «Мы хотим, чтобы останки солдат, которые предположительно погребены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты.

Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть – тем более, что на них эти пятиконечные звезды... Это некрасиво».

По оценке государственного учреждения, словно в насмешку носящего название Департамент по защите памятников старины, 90 могильных плит в Техумарди можно было бы и сохранить – но удалив с них пятиконечные звезды. Впрочем, в департаменте считает, что 21-метровый памятник в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.

Кстати, неподалеку от мемориального комплекса Техумарди находится памятник погибшим здесь немецким солдатам, установленный двенадцать лет назад. Понятное дело, он у эстонских чиновников никаких вопросов не вызывает.