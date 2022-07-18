Эстония ведет тайную войну с Красной армией

Власти Эстонии начали массовую войну с мертвыми - памятниками и даже могилами погибших за освобождение этой страны от фашизма бойцов Красной армии. Ликвидация памятников и перемещение тел павших ведется после февраля текущего года в срочном режиме по сути тайком, чтобы не возмущать местное население. Однако нашлись люди, которые все-таки выступили против.

С конца февраля в Эстонии активизировались вандалы, совершившие серию нападений на монументы советским солдатам. Эту «низовую инициативу» фактически поддержало и государство – 11 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос «красноармейских» памятников.

«Следует разработать план по устранению данных памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть. Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», – сообщила премьер. Что ж, опыт такого рода у эстонского государства уже есть – весной 2007-го, невзирая на протесты русского населения, из центра Таллина убрали могилы советских воинов и надгробный памятник им («Бронзовый солдат»), а возникший в связи с этим бунт подавили с показательной жестокостью.

В настоящее время ряд эстонских самоуправлений обратились к Министерству обороны с просьбой о переносе советских памятников и перезахоронении находящихся под ними останков. В Эстонии за пределами кладбищ расположены 132 военных захоронения. Однако, по оценке директора эстонского Военного музея Хеллара Лилля, перемещать следует отнюдь не все памятники. «В законе сказано, что в первую очередь переместить следует военные могилы, расположенные в неподходящих местах: зеленых зонах, на густонаселенных территориях. Практика такова: самоуправление обращается к Министерству обороны, при котором действует комиссия по военным могилам, оценивающая уместность захоронения и решающая вопрос о переносе. Решение комиссии в свою очередь утверждает министр обороны. Министр обороны делегировал организацию перезахоронений Военному музею», – пояснил Лилль.

В свою очередь, эстонское Министерство обороны заявило, что не планирует заниматься вопросом переноса памятников и перезахоронения массово и систематически. «Военные могилы картографированы. Мы знаем, сколько могил расположены за пределами кладбищ. Перезахоронение останков свыше 60 000 человек – это слишком», – сообщила Ану Раннавески, исполняющая обязанности гендиректора Департамента оборонных ресурсов. «Это было бы очень затратно», – добавил Лилль.

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В ряде случаев уничтожители советских памятников стараются действовать скрытно, не привлекая к себе внимания – некоторые монументы в последние дни попросту бесследно «растворились». Так, исчез памятник советским солдатам, находившийся на кладбище Михкли в волости Ляэнеранна (Пярнуский уезд). Под этим монументом, установленным в 1960-х годах, были похоронены двенадцать советских воинов. На монументе была надпись: «Вечная слава героям, погибшим за свободу и независимость советской родины». Исчез и памятник погибшему в Эстонии в 1944 году советскому генерал-майору Павлу Потапову, находившийся в окрестностях города Эльве.

Иногда, впрочем, вандалы не могут удержаться от бравады – так член праворадикальной Консервативной народной партии Яанус Хярмс похвастался в соцсети, выложив соответствующие фото и видео, как он с дружками снес памятник летчику Тимофею Ромашкину, находившийся в деревне Вяана-Йыесуу. Герой войны Ромашкин пережил ее и погиб позже, в 1954 году. Он работал бортмехаником на авиалайнере и умер в небе над Эстонией от пуль проникших на самолет террористов, пытаясь спасти от них пассажиров...

«Павшие освобождаются от служения идеологии»

В последнее время ликвидация памятников и мемориалов ведется открыто. 13 июня была вскрыта могила с останками советских воинов, находившаяся в центре города Раквере. «Последнее пристанище умерших должно быть на кладбище, поэтому мы обратились в комиссию по воинским захоронениям. Я рад, что в связи с этим Раквере также будет освобожден от идеологического памятника в городском пространстве», – сказал вице-мэр города Неэме-Яак Паап.

Эстонская пресса пишет, что «с перезахоронением павшие освобождаются от служения идеологии и получают на кладбище последнее пристанище». При раскопках были найдены 26 гробов, уложенных в могиле в два ряда по 13 гробов. «В некоторых гробах оказались останки нескольких человек, поэтому трудно назвать точное число похороненных, но их больше тридцати. По сохранившимся фрагментам одежды можно сказать, что в братской могиле было похоронено и много мирных жителей», – рассказал в эфире эстонского телевидения глава Военного музея Хеллар Лилль.

Характерно, что прессу о начале раскопок и сноса монумента заранее не предупреждали.

«Это была сознательная тактика, чтобы все происходило как можно спокойнее. Конечно, мы заранее советовались и строили планы, за столом переговоров также находились представители военного музея и полиции безопасности. Последние посоветовали не говорить никому ни слова до определенного момента», – рассказал позже Неэме-Яак Паап.

На этом не закончится – аналогично будут убраны с людных мест мемориалы, находящиеся в городах Пярну и волостях Тюри, Эммасте, Ныо и Вызу. Так, сотрудник муниципалитета Ныо Свен Тарто уверяет, что воинскому захоронению в центре волости просто не место. «Сегодня оно находится в общественном парке, где гуляет довольно много людей. Захоронение расположено на территории между школой и музыкальным учебным заведением, там, где у детей проходят уроки физкультуры», –оправдывается Тарто. В указанном им месте, как значится по документам, под шестью каменными плитами находятся останки 66 человек. По мнению руководства волости Ныо, их место на местном кладбище. По словам Тарто,

«последней каплей», подействовавшей на принятие решения об эксгумации, стала российская спецоперация на Украине. «На уровне идеи это обсуждалось и раньше, но не было столь значимым пунктом в повестке дня», - пояснил Тарто.

Аналогичную идею вынашивают и власти города Тарту. Мэр Урмас Клаас и председатель местного горсобрания Тынис Лукас просят министерства обороны и культуры помочь убрать советский военный мемориал, находящийся в городском парке Раади. Этот мемориальный комплекс был открыт в декабре 1975 года, его авторами являются скульптор Антс Мёльдер и архитектор Рейн Лууп. Мемориал обрамляют 24 бетонных надгробия с православными крестами, установленными на газоне. На части стены рядом с памятником есть надписи на русском и эстонском языках о том, что «Тарту помнит и благодарен своим защитникам и освободителям».

В настоящее время эстонский Департамент защиты памятников старины запустил процедуру по исключению из списка памятников культуры 275 воинских захоронений. Редактор таллинской газеты «Сегодня» Александр Чаплыгин пишет в своем телеграм-канале, что эстонские власти борются с советским мемориальным наследием, предпочитая не вспоминать, что советские солдаты несли республике освобождение от власти нацистов.

«Власти Раквере не скрывают радости: из публичного пространства будет убран "идеологически чуждый" монумент. Очевидно, идеологически чуждым памятник делает звезда, размещённая на вершине композиции. Так уж сложилось, что бойцов Красной армии, погибших в борьбе с нацизмом, хоронили под звездой – одним из символов воинской отваги того времени. Звезда, как и красное знамя, были основными символами армии, которая положила 8 миллионов жизней для победы над нацизмом. На другой стороне фронта были свастика и вермахтовский крест – символы Третьего рейха. Теперь, однако, об этом предпочитают забыть. Символы победы над нацизмом в Эстонии превратились в "наследие оккупации". С кем и за что воевали бойцы со звездой на пилотке, больше никого не интересует. За рамками дискуссии о судьбе красноармейских памятников остался тот факт, что погребённые под ними солдаты, в числе прочего, закрыли действовавшие в Эстонии концлагеря», – отмечает Чаплыгин.

Не все прогнулись под повестку

По словам Александра Чаплыгина, историю в Эстонии теперь пишут люди, не знакомые или не желающие знать всех подробностей войны, во время которой эта прибалтийская республика стала одной из частей Третьего рейха. «То есть, по факту, Эстония была оккупирована Германией. Тем не менее, памятники эстонским солдатам, воевавшим в немецкой армии на стороне Третьего рейха, "идеологически чуждыми " у нас не считаются. Никому и в голову не приходит покуситься на памятник этим солдатам в Синимяэ. Красная армия не принесла Эстонии независимости. Однако и бойцы 20-й дивизии СС воевали не за независимость Эстонии. За ними были рейхскомиссариат Estland и уже упомянутые выше концлагеря.

Но эстонские власти борются с "последствиями оккупации" очень избирательно. Бойцы Красной армии – не победители нацизма, а оккупанты. А солдаты 20-й дивизии СС – не защитники германских интересов в Эстонии, а нечто другое. История не знает чёрно-белых цветов. Наверняка, какие-то солдаты 20-й дивизии искренне верили, что сражаются за независимость Эстонии. Нет сомнений, что солдаты Красной армии принесли с собой не только освобождение от нацизма, но и советскую власть. Но всё это – предмет для исторических дискуссий. И пусть себе об этом спорят высоколобые историки. А памятники нужно бы оставить в покое. Хотя бы для того, чтобы не оскорблять чувства людей, для которых эти памятники – святыня», – заключает эстонский журналист.

Справедливости ради необходимо отметить, что предложения о демонтаже памятников и переносе могил поддерживают не во всех эстонских самоуправлениях.

Так, мэры городов Нарва и Нарва-Йыэсуу выразили несогласие с предложением президента Эстонии Алара Кариса разместить постоянную экспозицию об «ужасах войны, развязанной Россией на Украине» у единственного сохранившегося в стране мемориального танка Красной Армии. Алар Карис заявил в эфире радиостанции Vikerraadio, что танк следует либо убрать с его нынешнего места, либо разместить рядом с ним выставку о «продолжающейся на Украине войне, развязанной Россией».

Однако ни мэр Нарвы Катри Райк, ни градоначальник Нарва-Йыэсуу Максим Ильин предложение Кариса не поддержали. Ильин подчеркнул, что «нынешняя война на Украине и Вторая мировая война – это разные вещи и что нет смысла смешивать эти два события вместе». Глава Нарвы-Йыэсуу добавил, что сейчас государство должно заниматься делами гораздо более важными, чем снос советских памятников. «Как мне кажется, сейчас не то время, когда нужно затрагивать эти темы. Сейчас нужно думать о том, как наши пенсионеры будут платить за электроэнергию, за отопление этой осенью», – подчеркнул Ильин.

Аналогичного мнения придерживается мэр Нарвы Катри Райк. «Я не считаю правильным сейчас воевать с памятниками, воевать с историей. Мы сейчас там, где мы есть. Это наш общий город, и мы должны двигаться дальше. Если спросить нарвитян, то здесь, в Нарве, люди все-таки говорят о рабочих местах, о зарплатах, об отоплении дома. Завтра мы объявим в Нарве чрезвычайное положение в связи с тем, что Enefit Power (дочернее предприятие эстонского государственного энергохолдинга Eesti Energia – прим. ВЗГЛЯД) не смогло провести тендер на газ», – подчеркнула Райк.

А по мнению руководителя музея Второй мировой войны в городе Синимяэ Ивики Майдре, нельзя принимать решений о сносе какого-либо памятника без достижения соответствующей договоренности с жителями самоуправления. При этом в одном только эстонском уезде Ида-Вирумаа, где находится не менее полусотни памятников советским воинам, большую часть населения составляют русские и русскоязычные. Они, конечно, выступают против сноса памятников своим погибшим отцам, дедам и прадедам.