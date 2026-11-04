По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин поздравил финалистов седьмого сезона конкурса «Большая перемена»
Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», которое зачитали во Всероссийском детском центре «Орленок».
Участниками финала состязания стали 1,5 тыс. школьников 8-10-х классов из более чем 70 регионов России. Приветствие главы государства зачитал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.
«Знаю, что вы достойно преодолели непростые конкурсные испытания, обрели новых друзей и единомышленников, вместе с ними работали в командах, предлагали свои идеи для решения ответственных задач, стоящих перед предприятиями, госкорпорациями и целыми регионами», – заявил Владимир Путин.
Президент отметил значимость Всероссийского детского центра «Орленок», который долгие годы объединяет ребят со всей страны и служит востребованной площадкой для масштабных мероприятий.
В завершение он пожелал победителям успехов и выразил уверенность, что конкурс станет для них началом важных изменений в жизни.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» выступает флагманским проектом «Движения первых» и входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правления «Движения первых» Артур Орлов принял участие в церемонии награждения победителей седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Во вторник финалист состязания Богдан Абросимов рассказал о вкладе молодежи в развитие страны.