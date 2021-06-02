Памятники Красной Армии в Польше защищает лишь прах советских солдат

Сотни памятников советским воинам разрушены в Польше за последние годы. Это является прямым нарушением договоров, заключенных в свое время между Москвой и Варшавой. Несмотря на то, что и правительство Польши, и большинство населения поддерживают вандализм по отношению к советским монументам, в стране находятся энтузиасты, которым они по-прежнему дороги.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал число уничтоженных в Польше памятников советским воинам – 449. Таков оказался промежуточный итог развязанной официальной Варшавой кампании «декомуннизации», в ходе которой мемориалы освободителям были зачислены в «символы, прославляющие тоталитарный режим». Польша злостно нарушает заключенные ранее с Россией договоренности – и с этой целью в Варшаве выдумали концепцию «символических памятников, подлежащих декоммунизации».

При сохранении нынешней тенденции скоро в Польше совсем не останется советских воинских памятников, находящихся вне кладбищ. А там, глядишь, доберутся и до кладбищенских монументов – впрочем, польские «национальные патриоты» уже сейчас не брезгают осквернением могил советских солдат.

Наплевав на соглашения

22 мая 1992 года Россия и Польша заключили Договор о дружеских и добрососедских отношениях, в котором была предусмотрена сохранность советских воинских монументов. Менее чем через два года, 24 февраля 1994 года, страны заключили уже межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий. Однако к настоящему моменту многие объекты в Польше, подпадавшие под действие этого документа, разрушены. По свидетельству Богданова, подобные действия Варшавы коснулись и мемориалов, упомянутых в конкретном перечне, составленном российской и польской сторонами в 1997 году. В общем, все эти договоры, как оказалось, изначально не стоили даже бумаги, на которой их написали.

Что особенно характерно, поляки не оставили в покое ненавистные им советские мемориалы даже в период пандемии COVID-19 – только за 2020 год в Польше, невзирая на введенный в стране строгий карантин, по приказу властей демонтировали целых шесть солдатских памятников. Конкретно – снесены монументы в деревне Велюнь (Лодзинское воеводство), в Куновице (Любуское воеводство), в городе Шамотулы, в деревнях Жецин и Соколово (Великопольское воеводство), а также в Высоке-Мазовецке (Подляское воеводство).

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В посольстве РФ в Варшаве отмечают, что если в 1997 году на территории Польши насчитывался 561 советский воинский памятник, то сейчас их осталось немногим более сотни. Как уточнили в диппредставительстве, Варшава последовательно реализует принятый в 2016 году «Закон о декоммунизации», предусматривающий, в частности, устранение из публичного пространства всех объектов, которые якобы «пропагандируют тоталитарный коммунистический строй». К числу таких объектов польские власти причисляют и памятники советским освободителям.

В посольстве Польши в России, впрочем, с такой оценкой не соглашаются. Там уверяют, что под действие заключенных в 90-х соглашений подпадают лишь захоронения советских воинов, а вот символические памятники в защитные списки не входят. «Польша и поляки уважают кровавые жертвы солдат Красной Армии, которые сражались с нацистским оккупантом в нашей стране во время Второй мировой войны», – сухо сообщили в польском посольстве.

Надо признать, что большинство населения к ведущейся властями Польши кампании разрушения советских памятников либо относится равнодушно, либо такие действия поддерживает. Польское общество сейчас расколото на сторонников либералов, настаивающих на внедрении таких «ценностей», как пропаганда ЛГБТ, и на католических фундаменталистов, мечтающих о «возрождении польской державности» и о «воссоздании Речи Посполитой». И те и другие рассматривают Россию, СССР, российских и советских солдат как врагов. На официальном уровне в стране принята концепция, что СССР был ничем не лучше гитлеровской Германии, а нацистскую оккупацию сменила советская. Поэтому рядовые поляки в массе своей рады избавиться от памятников «советским оккупантам».

«Частная инициатива»

Вот, например, только пара конкретных случаев государственного вандализма в Польше за последние полтора года. В городе Лешно Великопольского воеводства местные власти демонтировали памятник Благодарности Красной Армии, стоявший в сквере на пересечении улиц Липовой и Старозамковой. Процессом разрушения руководил сотрудник Института национальной памяти (ИНП) Польши. Рабочие сначала сбили мемориальные доски с эпитафиями, а затем ломами сместили вертикальные части обелиска. Бетонные элементы увез трактор. Тем временем из парка города Велюнь Лодзинского воеводства похожим образом был убран памятник Советско-Польского братства по оружию. Но там хоть местный житель Марек Халупка договорился о том, что памятник не уничтожат физически, а перевезут к нему на участок...

Ну а там, куда еще не дотянулись руки властей, «резвятся» представители «неравнодушной общественности».

Из случаев последнего времени: в городе Бродницы Куявско-Поморского воеводства вандалы облили краской памятник на участке с захоронениями советских воинов и нанесли на монумент надпись «Антикоммуна». В городе Еленя Гура Нижнесилезского воеводства на местном коммунальном кладбище на участке с захоронениями советских воинов повалены пять надгробных плит. В городе Стараховице Свентокшиского воеводства облили краской памятник над могилами советских солдат. В городе Гнездо Великопольского воеводства на участке захоронения советских воинов на центральный обелиск и прилегающие к нему ступени были нанесены краской оскорбительные надписи.

В городе Огродзенце (Силезское воеводство) поляки залили монумент красноармейцам черной краской, измалевали оскорбительными надписями. В своем вандальском усердии «активисты» сбили с монумента доски с именами павших солдат и отломали пятиконечную звезду. Минувшим летом неизвестные вандалы похитили памятник маршалу Константину Рокоссовскому, находившийся на кладбище советских солдат в городе Легнице – и обезглавили его, бросив оставшуюся часть скульптуры в поле.

Не сказать, впрочем, что никто из поляков не пытается выступить на защиту монументов – но в некоторых случаях делается это весьма своеобразно. Так, мэр коммуны Любаш Марчин Филода пытается спасти памятник погибшим польским и советским десантникам, которые осенью и зимой 1944 года были заброшены на парашютах в тыл немцам для сбора информации об их перемещениях в этом районе.

Ранее польский Институт национальной памяти постановил снести этот монумент, но коммуна Любаш обжаловала данное предписание в суде. Суд жалобу отклонил. «В настоящее время в воеводстве ведется разбирательство. Прочитав собранные доказательства и выслушав позицию воеводских служб, прихожу к выводу, что шансы оставить памятник в нынешнем виде равны нулю. Однако мы не сдаемся и стараемся найти больше предложений», – пояснил Филода в открытом письме к жителям района.

Любашский монумент был открыт в 1974 году, и изначально на нем поместили надпись: Polskim i radzieckim spadochroniarzom («Польским и советским десантникам»). Однако несколько лет назад «по странной случайности» из надписи «отвалились» буквы слова radzieckim («советским»). Теперь же, дабы спасти мемориал от полного разрушения, мэр предложил убрать прежнюю памятную доску, заменив ее на надпись следующего содержания: «В честь польских героических десантников – участников боев за действительно свободную и независимую Родину. От жителей коммуны Любаш». Таким образом, упоминание о советских солдатах и офицерах, участвовавших в операции, полностью исчезнет.

Другой подобный случай имел место в ноябре прошлого года. В январе 1945 года советские воины выбили нацистов из города Гостынь, где во время нацистской оккупации проводились публичные казни поляков (например, в октябре 1939 года был расстрелян мэр Гостыни Иполит Нестравский и другие чиновники). Впоследствии в честь освободителей установили мемориальную доску. Но недавно ее заменили новой доской – с надписью следующего содержания: «В этом месте 21 января 1945 года произошла кровавая схватка между советскими и немецкими войсками». Об этом в группе «Польско-российское братство» на Facebook сообщил местный житель Руфин Соколовский. «На протяжении десятилетий моя семья зажигает свечу под мемориальной доской в честь советских воинов, погибших на этом месте при освобождении Гостыни. Сегодня мы нашли такую надпись. Понятия не имею, поставим ли мы свечу и вермахту, который стрелял из-за угла?» – возмущается Соколовский.

Мемориал разрушен, забудьте

Год назад, в мае 2020-го, общественник Мариуш Ничипорук провел с единомышленниками осмотр памятных мест на востоке Польши, связанных с минувшей войной. В городке Лосице, расположенном на границе с Белоруссией, они обнаружили памятник «гражданам Польши, погибшим во Вторую мировую войну от рук немецких и советских оккупантов». Изначально это был монумент советским и польским солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками – но местные власти решили сменить его концепцию. «Не удивляясь тому, что давно нет на памятнике латунной звезды, которая пропала пару лет назад, присмотрелся к новой табличке, вставленной вместо старой. Читаю текст, и здесь меня словно пронзает штык... С трудом принимая новую реальность, решаем не оставлять цветов и лампад под такой надписью. Благо дети не вникли в суть», – отмечает Ничипорук, сам являющийся сторонником сохранения советских воинских мемориалов.

Польские власти уверяют, что уж по крайней мере памятники, установленные непосредственно над могилами воинов, находятся в безопасности. Однако это не так.

Совершенно особенная по цинизму история разыгралась в маленьком городке Тшцянка (прежде Шенланке), где по приказу властей в сентябре 2017 года бульдозерами снесли надгробный памятник советским солдатам. Мэром города в 2013 году стал Кшиштоф Чарнецкий, член ныне правящей в Польше партии «Право и справедливость», руководство которой относится к России резко враждебно. Чарнецкий решил увеличить свой внутрипартийный капитал сносом советского мавзолея, стоявшего на Почтовой площади в центре города с 1945 года – под предлогом реконструкции площади. На территории мемориала были похоронены 56 советских танкистов.

Польский диссидент Матеуш Пискорский пишет, что этот «мавзолей» стал неотъемлемой частью городского ландшафта. «Многие назначали встречи и свидания именно возле него, в центральном сквере. Пожилые люди вспоминают здесь свою молодость», – отмечает Пискорский. Однако Чарнецкий заявил, что, дескать, останки солдат были еще в 1953 году перезахоронены на другом военном кладбище. И мемориал снесли...

Министерство иностранных дел России предоставило документы, свидетельствующие, что братская могила в Тшцянке в 1950-х годах осталась нетронутой. Потомки захороненных там солдат обратились в польские правоохранительные органы с иском против разрушителей мемориала. Увы... «Полицейские не перетрудились. Они расспросили чиновника из местной ратуши, который повторил уже известную мантру: «Проведенное исследование показало, что под мавзолеем нет никаких человеческих останков», – рассказывал об этой мерзкой истории глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

По его словам, «исследование», на которое ссылаются власти Тшцянки, на самом деле было фиктивным. «Мы получили ее экспертное заключение, из которого становится ясно, что метод исследований, примененный в Тшцянке, был неправильным. Необходимо новое изучение раскопок, потому что на тот момент никто не доказал, что останков там нет – и, следовательно, снос мемориала был незаконным», – отмечал Тыц. Кроме того, судебный эксперт указала, что метод бурения скважин был применен неправильно, потому что бур крошит и уничтожает доказательства.

Разумеется, никакие доводы уже не могли отыграть ситуацию – мемориал разрушен. А новый мэр Тшцянки Кшиштоф Яворский, возглавивший город осенью 2018-го, отказался провести повторное археологическое исследование на месте варварски разрушенной братской могилы. В итоге потомки солдат, чьи останки подверглись осквернению, обратились в Европейский суд по правам человека. Перспективы этого обращения пока неясны...