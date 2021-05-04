Декоммунизация украинской Родины-матери грозит катастрофой

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

При пожаре в московском отеле спасено 300 человек

4 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
Перейти в раздел…

Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция не выйдет из НАТО назло США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эрдоган должен ответить ударом на удар. Наказать Соединенные Штаты за признание геноцида армян. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората, так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Подробности...

«Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его так же невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Подробности...
Обсуждение: 192 комментария
Перейти в раздел…

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Подробности...

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: При пожаре в московском отеле спасено 300 человек
    Количество жертв обрушения метромоста в Мехико достигло 20 Выросло число пострадавших из-за пожара в Москве детей Россия созвала встречу СБ ООН по Украине и трагедии в Доме профсоюзов Роскосмос подтвердил восстановление работы метеоспутника «Метеор-М»
    Нуланд собралась на Украину Курировавшая интересы США в Иране швейцарский дипломат погибла в Тегеране Пентагон анонсировал пуск ракеты «Минитмен-3» Москвичей предупредили о дефиците кислорода в воздухе
    В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода» Сталин победил на выборах в индийском штате

    строительство газопровода


    Немецкий регулятор назвал сроки возобновления строительства газопровода «Северный поток – 2»

    воздушный патруль


    НАТО впервые перебросило к границам России истребители F-35

    гражданин России


    Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска счел преимуществом русский акцент на выборах

    Видео

    предметный разговор


    Что могут обсудить Путин и Зеленский

    выражение враждебности


    Эстонию лишили возможности снова нахамить России

    искусственный интеллект


    Первые боевые роботы получат крылья

    межнациональное общение


    Угрожает ли Казахстану дерусификация

    Иранский скандал


    Дмитрий Дробницкий: Кто подставил Джона Керри

    правила въезда


    Глеб Простаков: Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

    Партнеры


    Тимофей Бордачев: Россия ставит условия Центральной Азии

    особое мнение


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    на ваш взгляд


    Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?

    Декоммунизация украинской Родины-матери грозит катастрофой

    Герб СССР на памятнике Родине-Матери давно раздражает киевских политиков    4 мая 2021, 11:30
    Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Андрей Самохин

    В канун Дня Победы на Украине опять выражают недовольство тем, что в Киеве до сих пор стоит памятник Родине-матери с запрещенной на Украине символикой – гербом СССР. Его уничтожение не будет вандализмом, уверены в Верховной раде, а в вечно дефицитном бюджете Украины даже нашлись средства на демонтаж. Но снятие герба с монумента может привести к разрушению огромной скульптуры, предупреждают специалисты.

    В Киеве накануне 76-й годовщины Победы над фашизмом призвали подредактировать антифашистский символ – монументальную скульптуру Родины-матери, которая стоит на правом берегу Днепра. Статуя была открыта в День Победы 40 лет назад, как часть Национального музея истории Великой Отечественной войны (этот мемориальный комплекс, в порядке декоммунизации был переменован в «Музей истории Украины во Второй мировой»).

    Главная претензия «украинских патриотов» к Родине-матери состоит в том, что на щите, который держит монументальная фигура, изображен герб СССР – это, по нынешним украинским законам, запрещенная символика, за демонстрацию которой полагается штраф в 5 тысяч гривен – около двухстот долларов.

    «Уверен, что демонтаж герба СССР и замена его на украинский герб, рассматриваться в качестве вандализма не может», – заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». «Считаю, что и для старших поколений украинцев это будет совершенно нормально, – подчеркнул парламентарий. – Хочу отметить, что государства, символика которого размещена на том щите, уже больше нет».

    Первым о памятнике Родине-матери около месяца назад вновь вспомнил другой депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, первый директор созданного после Майдана 2014 года Украинского института национальной памяти (УИНП). Парламентарий заявил, что ему «режет глаз» изображение советского герба с серпом и молотом, и высказал сожаление, что у властей Украины до сих пор не хватило политической воли для демонтажа запрещенных символов. О том, что памятник Родине-матери «режет глаз» экс-директор Института памяти напоминает с завидной регулярностью с 2016 года.

    Напомним, что именно Вятрович внес решающий вклад в демонтаж исторической памяти о Великой отечественной войне. С подачи УИНП при Порошенко был принят закон, после которого слова «Великая Отечественная» были изъяты из обращения, а День победы над нацизмом был перенесен с 9 на 8 мая.  О том, какими мотивами руководствуется Вятрович, свидетельствует его заявление о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Неспроста в 2019 году Следственный комитет России возбудил против Вятровича уголовное дело об оправдании нацизма. Даже киевский суд признал незаконным заявление экс-директора Института национальной памяти о символах эсесовцев. Но апелляционная инстанция отменила это решение – причем, заметим, по иску нынешнего руководства УИНП.  

    Позиция действующих, назначенных уже Владимире Зеленском, руководителей Института национальной памяти, ничем не отличается от мнения Вятровича – в том числе, по вопросу о «противозаконной символике» на памятнике Родине-матери. «Демонтаж герба СССР со щита монумента «Родина-мать» не только возможен, но и необходим в соответствии с законом о декоммунизации», – заявил порталу ChasNews нынешний глава ведомства Антон Дробович. По оценкам главы УИНП, на уничтожение советского герба на памятнике потребуется примерно год.

    Его предшественник Вятрович сообщил: «Мы провели консультации и даже уже нашли меценатов, готовых помочь с демонтажем герба со щита на монументе. Отправная точка – решение правительства о декоммунизации памятника».

    Монумент могли «декоммунизировать» еще пять лет назад – процессом подготовки фактически к акту вандализма занялось министерство культуры Украины. Но пыл «патриотов» остудили специалисты по металлам. Институт материаловедения и электросварки Украины  имени  Патона дал Минукльту  экспертную справку, где было сказано, что работы по демонтажу герба СССР с памятника могут привести к частичной потере монумента. Это подтвердили и в киевском НИИ стальных конструкций имени Шимановского. К тому же у правительства Украины банально не нашлось денег на столь дорогостоящую декоммунизацию.

    Политики-националисты замахнулись на во всех смыслах масштабный проект. Общая высота комплекса «Родина-мать» работы зодчих-монументалистов Василия Бородая и Евгения Вучетича (автора схожего памятника на Мамаевом кургане в Волгограде) – 62 метра, а с постаментом - 102 метра. Она выше американской Статуи Свободы. Размер мешающего декомунизации щита -  13×8 метров, а вес помещенного на нем герба СССР – 13 тонн.

    Внук и полный тезка одного из соавторов памятника Василий Бородай согласен с оценкой экспертов из Института имени Патона. При спиливании герба может нарушиться просчитанное архитекторами равновесие, сказал Бородай газете ВЗГЛЯД.

    «Это чревато разрушением всей конструкции! – предупредил собеседник. – Руки статуи держатся на специальном противовесе, и если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой - с мечом. Если же снимать с руки только щит, который крепится на специальной дуге то, это может вызвать обрушение всей конструкции.

    Наконец, это просто безобразно - изменять работу, которая вошла в число трехсот наилучших скульптурных произведений тысячелетия!».

    Снять герб со щита киевской «Родины-матери» технически не проблема, но это в любом случае недопустимо – ни с точки зрения истории, ни с точки зрения художественного единства композиции, в свою очередь отметил глава правления Союза художников России, народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

    «Лично я не считаю киевский монумент шедевром, подобным «Родине-матери» Евгения Вучетича в Волгограде, но это не значит, что он плох», – рассуждает скульптор.

    «Это в любом случае грандиозное произведение монументального искусства, порождение эпохи 1970-х годов и созвучное ей, – добавил Ковальчук. –  А значит, это уже памятник истории. Поэтому как-то видоизменять его – кощунство. К тому же, это нарушение авторских прав художника».  «В любом случае, это нарушение композиции, в которой даже самая маленькая деталь имеет значение, перекликается с другими и со всей фигурой в целом», – соглашается заслуженный художник России, скульптор Елена Безбородова.

    По мнению Ковальчука,  потомки соавторов проекта – например, сыновья одного из создателей фигуры Родины-матери, скульптора Фридриха Сагояна – могли бы предъявить украинским властям иски.

    Власти, увлеченные декоммунизацией, проигнорируют любые протесты, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. И при Порошенко, и при Зеленском накоплен значительный опыт в разрушении советских символов всех типов, заметил эксперт. «На Украине идет полнейшая зачистка от советской символики. В некоторых случаях даже меняются фронтоны, то есть важные строительные элементы, – констатирует политолог. – Власть четко настроена ничего советского из разряда символики не оставлять. Это тренд и он будет продолжаться. Здесь дело принципа, а  принцип -  в том, чтобы в Киеве не было никакой символики СССР. Раньше денег на это не было, но теперь они вроде бы нашлись. Лет через десять ничего советского на Украине вы не найдете».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •