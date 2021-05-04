Декоммунизация украинской Родины-матери грозит катастрофой

В канун Дня Победы на Украине опять выражают недовольство тем, что в Киеве до сих пор стоит памятник Родине-матери с запрещенной на Украине символикой – гербом СССР. Его уничтожение не будет вандализмом, уверены в Верховной раде, а в вечно дефицитном бюджете Украины даже нашлись средства на демонтаж. Но снятие герба с монумента может привести к разрушению огромной скульптуры, предупреждают специалисты.

В Киеве накануне 76-й годовщины Победы над фашизмом призвали подредактировать антифашистский символ – монументальную скульптуру Родины-матери, которая стоит на правом берегу Днепра. Статуя была открыта в День Победы 40 лет назад, как часть Национального музея истории Великой Отечественной войны (этот мемориальный комплекс, в порядке декоммунизации был переменован в «Музей истории Украины во Второй мировой»).

Главная претензия «украинских патриотов» к Родине-матери состоит в том, что на щите, который держит монументальная фигура, изображен герб СССР – это, по нынешним украинским законам, запрещенная символика, за демонстрацию которой полагается штраф в 5 тысяч гривен – около двухстот долларов.

«Уверен, что демонтаж герба СССР и замена его на украинский герб, рассматриваться в качестве вандализма не может», – заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». «Считаю, что и для старших поколений украинцев это будет совершенно нормально, – подчеркнул парламентарий. – Хочу отметить, что государства, символика которого размещена на том щите, уже больше нет».

Первым о памятнике Родине-матери около месяца назад вновь вспомнил другой депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, первый директор созданного после Майдана 2014 года Украинского института национальной памяти (УИНП). Парламентарий заявил, что ему «режет глаз» изображение советского герба с серпом и молотом, и высказал сожаление, что у властей Украины до сих пор не хватило политической воли для демонтажа запрещенных символов. О том, что памятник Родине-матери «режет глаз» экс-директор Института памяти напоминает с завидной регулярностью с 2016 года.

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Напомним, что именно Вятрович внес решающий вклад в демонтаж исторической памяти о Великой отечественной войне. С подачи УИНП при Порошенко был принят закон, после которого слова «Великая Отечественная» были изъяты из обращения, а День победы над нацизмом был перенесен с 9 на 8 мая. О том, какими мотивами руководствуется Вятрович, свидетельствует его заявление о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Неспроста в 2019 году Следственный комитет России возбудил против Вятровича уголовное дело об оправдании нацизма. Даже киевский суд признал незаконным заявление экс-директора Института национальной памяти о символах эсесовцев. Но апелляционная инстанция отменила это решение – причем, заметим, по иску нынешнего руководства УИНП.

Позиция действующих, назначенных уже Владимире Зеленском, руководителей Института национальной памяти, ничем не отличается от мнения Вятровича – в том числе, по вопросу о «противозаконной символике» на памятнике Родине-матери. «Демонтаж герба СССР со щита монумента «Родина-мать» не только возможен, но и необходим в соответствии с законом о декоммунизации», – заявил порталу ChasNews нынешний глава ведомства Антон Дробович. По оценкам главы УИНП, на уничтожение советского герба на памятнике потребуется примерно год.

Его предшественник Вятрович сообщил: «Мы провели консультации и даже уже нашли меценатов, готовых помочь с демонтажем герба со щита на монументе. Отправная точка – решение правительства о декоммунизации памятника».

Монумент могли «декоммунизировать» еще пять лет назад – процессом подготовки фактически к акту вандализма занялось министерство культуры Украины. Но пыл «патриотов» остудили специалисты по металлам. Институт материаловедения и электросварки Украины имени Патона дал Минукльту экспертную справку, где было сказано, что работы по демонтажу герба СССР с памятника могут привести к частичной потере монумента. Это подтвердили и в киевском НИИ стальных конструкций имени Шимановского. К тому же у правительства Украины банально не нашлось денег на столь дорогостоящую декоммунизацию.

Политики-националисты замахнулись на во всех смыслах масштабный проект. Общая высота комплекса «Родина-мать» работы зодчих-монументалистов Василия Бородая и Евгения Вучетича (автора схожего памятника на Мамаевом кургане в Волгограде) – 62 метра, а с постаментом - 102 метра. Она выше американской Статуи Свободы. Размер мешающего декомунизации щита - 13×8 метров, а вес помещенного на нем герба СССР – 13 тонн.

Внук и полный тезка одного из соавторов памятника Василий Бородай согласен с оценкой экспертов из Института имени Патона. При спиливании герба может нарушиться просчитанное архитекторами равновесие, сказал Бородай газете ВЗГЛЯД.

«Это чревато разрушением всей конструкции! – предупредил собеседник. – Руки статуи держатся на специальном противовесе, и если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой - с мечом. Если же снимать с руки только щит, который крепится на специальной дуге то, это может вызвать обрушение всей конструкции.

Наконец, это просто безобразно - изменять работу, которая вошла в число трехсот наилучших скульптурных произведений тысячелетия!».

Снять герб со щита киевской «Родины-матери» технически не проблема, но это в любом случае недопустимо – ни с точки зрения истории, ни с точки зрения художественного единства композиции, в свою очередь отметил глава правления Союза художников России, народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

«Лично я не считаю киевский монумент шедевром, подобным «Родине-матери» Евгения Вучетича в Волгограде, но это не значит, что он плох», – рассуждает скульптор.

«Это в любом случае грандиозное произведение монументального искусства, порождение эпохи 1970-х годов и созвучное ей, – добавил Ковальчук. – А значит, это уже памятник истории. Поэтому как-то видоизменять его – кощунство. К тому же, это нарушение авторских прав художника». «В любом случае, это нарушение композиции, в которой даже самая маленькая деталь имеет значение, перекликается с другими и со всей фигурой в целом», – соглашается заслуженный художник России, скульптор Елена Безбородова.

По мнению Ковальчука, потомки соавторов проекта – например, сыновья одного из создателей фигуры Родины-матери, скульптора Фридриха Сагояна – могли бы предъявить украинским властям иски.

Власти, увлеченные декоммунизацией, проигнорируют любые протесты, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. И при Порошенко, и при Зеленском накоплен значительный опыт в разрушении советских символов всех типов, заметил эксперт. «На Украине идет полнейшая зачистка от советской символики. В некоторых случаях даже меняются фронтоны, то есть важные строительные элементы, – констатирует политолог. – Власть четко настроена ничего советского из разряда символики не оставлять. Это тренд и он будет продолжаться. Здесь дело принципа, а принцип - в том, чтобы в Киеве не было никакой символики СССР. Раньше денег на это не было, но теперь они вроде бы нашлись. Лет через десять ничего советского на Украине вы не найдете».