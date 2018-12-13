На главу Украинского института нацпамяти завели дело за реабилитацию нацизма

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении главы украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, подозреваемого в совершении преступления против мира и безопасности человечества.

«В отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, Вятрович, используя служебное положение, с 12 ноября 2014 года и по настоящее время совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе о самой принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения.

В СК также отметили, что приговором трибунала установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», «СС использовались для целей, которые согласно Уставу являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершаемые при управлении оккупированными территориями, проведение в жизнь программы использования рабского труда, и жестокое обращение с военнопленными и их убийства».

«Отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания. Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», – добавили в ведомстве.

Вятрович известен как активный борец с «коммунистическим прошлым». Он один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, из-за которого по стране прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Также Вятрович прославился своими резонансными заявлениями. Так, в декабре он, комментируя появление в Москве памятника Владимиру Великому, выразил надежду, что в Хабаровске когда-нибудь возведут памятник Степану Бандере.

В июне прошлого года Вятрович назвал «неуместным» и «опасным» празднование Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Украине 22 июня. «Празднование 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о «Великой Отечественной», – заявил Вятрович.