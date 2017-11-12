На Украине назвали отмечание Дня памяти и скорби «атавизмом совка»

Празднование Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Украине 22 июня является «не только неуместным, но и опасным», заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Празднование 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о «Великой Отечественной», – написал Вятрович в Facebook.

По его словам, это «советский миф», направленный на «сокрытие факта, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад».

«Сейчас этот миф – инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины», – уверен Вятрович.

Глава Украинского института национальной памяти добавил, что жертв Второй мировой на Украине нужно вспоминать 8 мая, а о начале самой страшной в истории человечества войны – 1 сентября.

День скорби и чествования памяти жертв войны 22 июня на Украине является государственным праздником.

Вятрович прославился как активный борец с «коммунистическим прошлым» Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, из-за которого по стране прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Директор Украинского института национальной памяти выступал с целым рядом других странных инициатив. Так, он предлагал переименовать Верховную раду, так как это название, по его словам, является «советским наследием». Кроме того, он считает, что нужно переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин, а выходной в этот день отменить. Он также заявлял, что, глядя на «героев», принимающих участие в карательной операции в Донбассе, украинцы забывают о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.