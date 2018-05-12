На Украине рассказали о заменивших ветеранов ВОВ новых «героях»

Глядя на «героев», принимающих участие в карательной операции в Донбассе, украинцы забывают о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек <…> приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», – сказал Вятрович в эфире телеканала ZIK.

Он считает, что в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены», связанные с отношением к военнослужащим. По его словам, украинские силовики «из обычных людей превратились в настоящих героев».

Вятрович известен как активный борец с «коммунистическим прошлым» Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, после принятия которого по стране прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Вятрович также выступал с целым рядом других странных инициатив. Например, предлагал переименовать Верховную раду, так как это название, как он считает, является «советским наследием». Кроме того, он предлагал переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин, а выходной в этот день отменить.