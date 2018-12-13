В Киеве понадеялись на появление памятника Бандере в Хабаровске

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя появление в Москве памятника Владимиру Великому, выразил надежду, что в Хабаровске когда-нибудь возведут памятник Степану Бандере.

Он не увидел «ничего крамольного» в том, что памятники деятелям украинской истории появляются в России, передает РИА «Новости».

«В Москве уже есть один украинский памятник, в Пскове будет еще один. Может, когда-нибудь появятся и другие деятели украинской истории. Например, в Хабаровске будет памятник Степану Бандере», – сказал Вятрович в эфире «Пятого канала».

Героизация Украинской повстанческой армии* и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН*-УПА*, например, о Волынской резне – массовом уничтожении поляков в 1943 году. В 2017 году МИД Польши заявлял, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в Евросоюз, если Киев продолжит восхвалять Бандеру.