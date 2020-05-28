Киев нанес удар по украинским фашистам

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28 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Киев нанес удар по украинским фашистам

В западных районах Украины идеалы подразделений СС служат для воспитания патриотовФото: vgolos.com.ua
«Удар по той мифологии, которая насаждалась последние годы». Такими словами украинские эксперты оценивают беспрецедентное событие, произошедшее на Украине: после целых десятилетий реабилитации и восхвалений дивизии СС «Галичина» ее символика признана нацистской. Будет ли эта символика теперь на Украине запрещена? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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На рынке недвижимости грядет революция

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Личное банкротство заемщиков и, как следствие, принятие банками на баланс тысяч объектов недостроенной недвижимости, может разрушить хрупкий баланс спроса и предложения. Идеальный штиль в какой-то момент может смениться идеальным штормом. Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              В западных районах Украины идеалы подразделений СС служат для воспитания патриотов   28 мая 2020, 11:04
              Фото: vgolos.com.ua
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              «Удар по той мифологии, которая насаждалась последние годы». Такими словами украинские эксперты оценивают беспрецедентное событие, произошедшее на Украине: после целых десятилетий реабилитации и восхвалений дивизии СС «Галичина» ее символика признана нацистской. Будет ли эта символика теперь на Украине запрещена?

              В среду Окружной административный суд Киева признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича. Решение было принято в рамках рассмотрения иска главы издательства «Сакцент плюс» Натальи Мясниковой к УИНП.

              В 2017 году Мясникова обратилась в суд после заявления Вятровича (в 2019 году его на посту главы УИНП сменил Антон Дробович) о том, что символика дивизии «Галичина» не подпадает под закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

              Напомним, в ответе на запрос издания Strana.ua Вятрович утверждал, что символы этого подразделения не упомянуты в пятом пункте первой статьи соответствующего закона – и, следовательно, «символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» в соответствии с действующим украинским законодательством не является символикой национал-социалистического тоталитарного режима», а ее распространение не запрещено.

              Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал решение суда судьбоносным. «Суд постановил «признать противоправными действия УИНП и главы УИНП по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено», – написал в Facebook Долинский.

              По его словам, суд также «обязал УИНП и его руководящих лиц воздержаться от действий по распространению выводов о том, что символика дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено». Однако иск Мясниковой удовлетворен лишь частично. Коллегия суда не обязала Институт национальной памяти опровергнуть заявление своего экс-главы и запретить пропаганду такой символики, хотя в исковом заявлении были и такие требования.

              Решение суда также приветствовал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. В своем Telegram-канале он назвал вердикт большой победой справедливости, здравого смысла и закона. «Все, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей», – заявил политик.

              Сам Вятрович проигнорировал заседание, как и предыдущие три. По словам Бужанского, «пересидев в партийном схроне заседание суда по признанию символики дивизии СС «Галичина» нацистской, Вятрович выбрался на поверхность и принялся это решение суда комментировать». «Пытаясь успокоить симпатизирующих эсэсовцам, мол, ничего страшного-то не произошло. Не понимаю, что мешало ему биться за них в суде, но за демонстрацию символики будут возбуждаться уголовные дела. Зря он не хочет их сразу об этом предупредить», – пишет Бужанский.

              В России против Вятровича возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Это один из самых скандальных украинских политиков с праворадикальными взглядами.

              Он активно выступал за декоммунизацию и дерусификацию Украины. Одним из своих главных достижений Вятрович называл признание боевиков ОУН*-УПА* участниками боевых действий, что дало им право на льготы.

              Дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии. Еще не так давно власти Львовской области поздравляли украинцев с 77-летием дивизии войск СС «Галичина». В поздравлении бойцов дивизии назвали «молодыми украинскими патриотами», которые хотели в будущем стать «костяком профессиональной армии независимого украинского государства».

              Новый глава УИНП Антон Дробович заявлял ранее, что демонстрация символики дивизии СС «Галичина» не соответствует европейским нормам, если речь не идет о съемках кино. «Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС. Конечно, не способствует, – говорил Дробович. – В том числе это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов».

              Киевский политолог Михаил Погребинский не исключает, что Вятрович может подать апелляцию на том основании, что в отличие от коммунистической, нацистская символика не запрещена законом. Более того, эксперт сомневается, что решение суда будет соблюдаться. «Для этого нужны прецеденты наказания за использование нацистской символики. На Украине ее использует партия «Национальный корпус», а во Львове можно купить соответствующие почтовые марки. Но я не верю, что после решения суда эти марки исчезнут из продажи», – предположил Погребинский.

              Руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев охарактеризовал решение суда как «позитивное, адекватное и показательное». «Суд сумел объективно посмотреть на вещи без политического давления. Это говорит и о том, что перемены к лучшему в стране все-таки есть», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

              Политолог назвал вердикт суда ощутимым ударом «по той мифологии, которая насаждалась у нас последние годы». «Но в Ивано-Франковске, Тернополе, во Львове решение суда будет игнорироваться... в отношении этого вердикта они будут вести себя сепаратно от остальной страны. И торжественные похороны ветеранов дивизии «Галичина», скорее всего, тоже еще будут», – прогнозирует Золотарев. Собеседник уверен, что в Харькове, в Полтаве, а также в учебниках истории «культ этой дивизии навязываться не будет».

              Украинский медиаэкперт Анатолий Шарий согласен, что решение суда для западных областей Украины не указ. «Возражать, конечно, будут представители тех самых западных областей, подчеркивая всем своим видом, что Украина не едина, и что им плевать на решение суда», – сказал Шарий газете ВЗГЛЯД.

              Шарий убежден, что в будущем, «конечно, придется многое подчищать – переименовывать всевозможные проспекты Бендеры, Шухевича и прочих непонятных личностей, не имеющих никакого отношения к Киеву». «Но тем не менее нигде на Украине, кроме западных регионов, мы более символику дивизии ваффен-СС «Галичина» не увидим», – заключил медиаэкперт.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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