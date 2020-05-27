Погребинский оценил решение украинского суда по дивизии СС «Галичина»

«Решение суда – это позитивный сигнал. Посмотрим, конечно, как поведет себя власть. Но в то, что ситуация кардинально изменится, я не верю», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение украинского суда признать незаконным использование символики дивизии СС «Галичина».

«На Украине есть закон, запрещающий использование как нацистской, так и коммунистической символики. Специфика в том, что в отношении коммунистической символики подробно расписано, что именно запрещается. Применительно к нацистской такого нет. Экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович может этим воспользоваться, подать апелляцию и, может быть, даже выиграть дело», – сказал украинский политолог Михаил Погребинский.

«Понятно, что в соответствии со здравым смыслом символика дивизии СС «Галичина» является нацистской. И такая символика должна быть запрещена в куда большей мере. Что касается запрета советской символики – она нигде не признана преступной, кроме Украины. Разве что еще прибалты выпендриваются по этой теме», – отметил Погребинский.

«И хотя теперь решение суда есть, вряд оно будет соблюдаться. Для этого нужны прецеденты наказания за использование нацистской символики. На Украине ее использует партия «Национальный корпус», а во Львове можно купить соответствующие почтовые марки. Но я не верю, что после решение суда эти марки исчезнут из продажи», – предположил собеседник.

По словам эксперта, пока конкретные люди, использующие нацистскую символику, не будут наказаны и не получат реальные сроки – ситуация не изменится. «А в это я не верю. Эти люди чувствуют свою полную безнаказанность. И до сих пор примеров обратного не было», – констатировал эксперт.

«Однако само по себе решение суда – это позитивный сигнал. Посмотрим, конечно, как поведет себя власть. Но в то, что ситуация кардинально изменится, повторюсь, я не верю», – резюмировал Погребинский.

Ранее окружной административный суд Киева признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина». Кроме того, суд признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, который заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.

Напомним, дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.

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