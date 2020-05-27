Украинский суд признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина»

Окружной административный суд Киева признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, который заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Сегодня состоялось судебное заседание по иску к бывшему главе УИНП, народному депутату Владимиру Вятровичу. Вятрович в суд не явился, поэтому заседание состоялось без него. Суд постановил «признать противоправными действия УИНП и главы УИНП по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено», – написал в Facebook Долинский, выступивший истцом по делу.

По его словам, суд также «обязал УИНП и его руководящих лиц воздержаться от действий по распространению выводов о том, что символика дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено».

Кроме этого суд взыскал с УИНП судовые издержки в размере 960 гривен (около 2,5 тыс. рублей).

Скандал разгорелся после того, как Долинский потребовал в 2017 году, чтобы прокурор Львова привлек к ответственности участников состоявшихся ранее мероприятий в честь 74-летия дивизии СС, которые использовали символику дивизии. Как отмечалось в обращении, дивизия являлась формированием в составе войск СС нацистской Германии.

Однако за неонацистов заступился Украинский институт национальной памяти, который в то время возглавлял Вятрович. Он заявил, что символика «Галичины» не имеет отношения к нацистскому режиму. Долинский в сентябре 2017 года подал иск против историка, потребовав привлечь его к ответственности.

Напомним, дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.