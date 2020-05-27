Шарий предрек исчезновение из Киева символики дивизии СС «Галичина»

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27 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, не только станет символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...

Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

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    США навязали России тяжелый выбор

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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Шарий предрек исчезновение из Киева символики дивизии СС «Галичина»

                 27 мая 2020, 20:35
              Фото: из архива Анатолия Шария
              Текст: Олег Исайченко

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              «Я думаю, нигде на Украине, кроме западных регионов, мы более символику дивизии ваффен-СС «Галичина» не увидим», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Антолий Шарий. Он прокомментировал решение украинского суда признать незаконным использование символики дивизии СС «Галичина».

              «Это очень серьезное и знаковое решение Киевского суда, хотя мы понимаем, как к этому отнесутся западные области Украины, – сказал украинский медиаэкперт и блогер Анатолий Шарий. – Меня, кстати, давно раздражает постоянно звучащий оттуда посыл в адрес восточных регионов страны: мол, вы помните, что Украина едина? Они-то помнят, вы себе это напомните».

              Потому что на западе какое-то странное отношение к этому, продолжил собеседник. У них там седые старцы вскидывают руки в нацистском приветствии при получении каких-то наград. Это ни в какие ворота не лезет. Там считают, что они особая Украина, и могут делать все, что заблагорассудится. Вообще за то, что они там делают, надо давать уголовные сроки за сепаратизм. Они в сепаратизме обвиняют других, а сами живут какой-то своей особой жизнью, отметил Шарий.

              «То же самое с дивизией СС «Галичина». Суд признал, что действия Института национальной памяти Украины (который, кстати, давно пора разогнать) в части воспевания дивизии «Галичина» находятся вне закона. И призвал националистов воздержаться от демонстрации этой символики. Считаю, что это очень важное решение», подчеркнул собеседник.

              «Возражать, конечно, будут представители тех самых западных областей, подчеркивая всем своим видом, что Украина не едина, и что им плевать на решение суда. Выйдет этот психически нездоровый экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, будет рассказывать что-то про реванш властей и так далее. Считаю, что ему теперь надо просто захлопнуть свою хлеборезку и исполнять решение суда», – поделился Анатолий Шарий.

              «Если нынешний глава Института национальной памяти Антон Дробович, назначенный уже новой властью, подаст апелляцию на решение Киевского суда, значит, он полностью поддерживает линию своего предшественника Вятровича в плане героизации нацистских преступников. Потому что члены дивизии ваффен-СС «Галичина» являются нацистскими преступниками», – констатировал украинский блогер.

              «У нас есть решение суда. И если теперь какое-то быдло решит выйти в Киеве с эмблемой дивизии «Галичина», оно, это быдло, будет арестовано. Если не будет арестовано – будем заводить дела на полицейских, которые не арестовывают. Сейчас на Украине попробуй выйти с советским значком – на тебя сразу нападут и арестуют. Но без проблем можно ходить с символами дивизии СС. Это нездоровая ситуация. Я думаю, нигде на Украине, кроме западных регионов, мы более символику дивизии ваффен-СС «Галичина» не увидим», – акцентировал Анатолий Шарий.

              Ранее окружной административный суд Киева признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина». Кроме того, суд признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, который заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.

              Напомним, дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.     



               
               
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