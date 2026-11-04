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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 10:59 • Новости дня

    Вестминстерскому дворцу предрекли разрушительный пожар по сценарию Нотр-Дама

    Times: Вестминстерский дворец оказался под угрозой разрушительного пожара

    Tекст: Мария Иванова

    Комитет по государственным расходам британского парламента предупредил о высоком риске разрушительного пожара в историческом здании Вестминстерского дворца.

    Комитет по государственным расходам опубликовал доклад с призывом к депутатам проголосовать за реставрационные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

    «Парламенту грозит значительный риск сгореть, как собор Парижской Богоматери», – отмечается в документе.

    Авторы отчета предупредили, что откладывание ремонта чревато катастрофическим происшествием, которое создаст угрозу для жизней людей и нарушит функционирование демократии в Великобритании. Зданию требуется масштабная реставрация для устранения неисправностей механических и электрических систем, нарушений пожарной безопасности и высокого содержания асбеста.

    Рассматриваются четыре варианта ремонта стоимостью от 11 млрд до 56 млрд фунтов стерлингов, работы могут занять от 19 до 84 лет. Председатель комитета Джеффри Клифтон-Браун отметил, что во дворце круглосуточно дежурят пожарные патрули для недопущения возгорания.

    Вестминстерский дворец в центре Лондона был построен в середине XIX века на месте сгоревшего средневекового здания, при этом некоторые его помещения сохранились с XI века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году аварийное состояние Вестминстерского дворца назвали возможной причиной крупного пожара.

    В английском графстве Оксфордшир возник сильный пожар в комплексе автомастерских по реставрации.

    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    3 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Al Jazeera: Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Комиссии по репарациям Карибского сообщества Верен Шеперд заявила, что Великобритания должна выплатить денежные компенсации за работорговлю вместо предложенной реструктуризации долгов.

    Шеперд отметила, что готовность премьер-министра Великобритании Энди Бернема принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю является хорошей новостью, пишет Al Jazeera.

    «Мы отвергаем мысль, что нация, нажившаяся на рабстве, не должна нести ответственность за свои действия», – заявила Шеперд.

    По ее словам, извинения должны сопровождаться значимыми действиями, однако они не могут сводиться к улучшению условий выплаты долгов для бедных стран, как предлагает британский премьер.

    Представитель комиссии подчеркнула, что потомки пострадавших от колониализма требуют списания долгов и прямых денежных компенсаций. Она добавила, что Лондону пора извиниться и выплатить свой долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил принесение официальных извинений за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Ранее король Великобритании Карл III заявил о принесенных работорговлей великих страданиях в колониях.

    Также британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о выплате репараций.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    1 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».

    «Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.

    По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.

    В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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    3 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года

    Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.

    Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.

    В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».

    Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

    Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».

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    1 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам пригрозили штрафом в 50 тыс. фунтов за выброшенные тыквы

    Liverpool Echo: Британцам пригрозили тюрьмой за выброшенные тыквы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Великобритании может грозить крупный денежный штраф или тюремное заключение за выброс декоративных тыкв в парках и лесах после празднования Хеллоуина.

    Жителям Великобритании может грозить наказание за оставление в лесах и сельской местности несвежих тыкв, которые использовались для украшения на Хеллоуин. Местные жители ошибочно полагают, что пищевые отходы помогут обитающим там животным, однако в реальности они наносят вред природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liverpool Echo.

    При поимке с поличным нарушители получат штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). Если дело будет передано в магистратский суд, максимальная сумма взыскания возрастет до 50 тыс. фунтов, а виновника могут отправить в тюрьму на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Иваново школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Турунина предупредила о штрафах за неправильную утилизацию живых елок после новогодних праздников.

    Также адвокат Олег Зернов заявил о риске получить штраф или арест за использование сатанинской символики во время празднования Хеллоуина.

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    1 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Telegraph: Британская Kistos свернула инвестиции в газохранилища из-за налогов

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор британской энергетической компании Kistos Питер Манн заявил об отказе от инвестиций в новые мощности газохранилищ в стране из-за высоких налогов.

    Британская энергетическая компания Kistos перенаправит капитал в страны с более благоприятным налоговым режимом, например в Оман, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Владелец одного из крупнейших в Великобритании газохранилищ отказывается от инвестиций в стране в пользу Ближнего Востока из-за губительной энергетической политики правительства», – пишет издание.

    По оценке Манна, Kistos оставалась единственной британской компанией, вкладывавшей частные средства в увеличение внутренних газовых мощностей. Ей принадлежит хранилище Hill Top, способное обеспечить 11% суточной потребности страны.

    За последние десятилетия Великобритания закрыла ряд крупных газохранилищ, из-за чего текущих запасов хватит лишь на несколько дней. Емкость хранилищ в стране составляет около 17,8 тераватт-часа, тогда как в Латвии этот показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%.

    Стоимость газа в ЕС выросла до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности масштабного энергетического кризиса в европейских странах и Британии.

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    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

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    1 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

    Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Великобритании в Пальму-де-Майорку, подал аварийный сигнал и возвращается в Лондон.

    Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

    Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

    В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

    В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    3 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Британия анонсировала военные учения 11 стран для миссии на Украине

    Минобороны Британии: В Польше пройдут учения 2,8 тыс. военных из 11 стран

    Tекст: Мария Иванова

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины, которые пройдут в Польше с 9 по 22 ноября, сообщило министерство обороны Великобритании.

    Маневры пройдут под руководством Великобритании и Франции в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС. В них будут задействованы военные из Бельгии, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции, Швеции и Эстонии.

    «Эти учения показывают, что Великобритания наряду с Францией и своими союзниками активизирует усилия, готовясь к тому моменту, когда на Украине наступит мир», – заявил министр обороны королевства Уэз Стритинг.

    Он подчеркнул, что объединение представляет собой реальную силу, готовую прийти на помощь Украине сразу после прекращения боевых действий и по просьбе правительства страны.

    Лондон направит на учения 300 военных, истребители Eurofighter Typhoon и самолет-дозаправщик Voyager для моделирования обеспечения безопасности гражданской авиации. Турция развернет в Стамбуле морской компонент для отработки разминирования акватории и безопасного возобновления коммерческого судоходства в украинских портах.

    По данным The Guardian, Франция направит на учения 1,5 тыс. военнослужащих. Командующий многонациональными силами британский генерал-лейтенант Том Бейтман сообщил, что миссия будет действовать вне рамок НАТО при минимальном участии США. Западные войска планируется разместить вдали от линии фронта, однако они получат право открывать ответный огонь в случае нападения российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лондон и Варшава запланировали проведение совместных военных учений в Балтийском море.

    В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в маневрах «коалиции желающих».

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения учений в Польше для подготовки к возможному размещению войск на территории Украины.

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    2 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Британия решила увеличить срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Британия решила увеличить до 10 лет срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила о решении властей в два раза увеличить срок проживания в стране для легальных мигрантов, претендующих на получение постоянного вида на жительство.

    Мигранты с заработком менее 50 тыс. фунтов стерлингов в год смогут претендовать на статус постоянного проживания только через 10 лет вместо пяти, передает ТАСС. «Статус постоянного проживания – одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить», – заявила министр.

    Пятилетний срок сохранится для иностранцев с доходами более 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), а также для врачей и учителей, зарабатывающих свыше 25 тыс. фунтов. Получающие более 125 тыс. фунтов смогут подать заявление на ПМЖ уже через три года.

    Нарушителям визового режима и нелегальным мигрантам придется ждать права на подачу документов от 20 до 30 лет. Кроме того, получатели пособий должны будут прожить в стране пять лет без поддержки государства, прежде чем получат возможность оформить ПМЖ.

    Британское министерство внутренних дел рассчитывает ввести новые правила в кратчайшие сроки путем технических изменений действующих миграционных норм без принятия дополнительных законов.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев.

    Осенью власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    1 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    В Лондоне задержали свыше 300 человек на пропалестинской акции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action, которая прошла у посольства США в Лондоне.

    «Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний – 320 – было произведено за выражение поддержки запрещенной организации», – приводит РИА «Новости» сообщение Скотленд-Ярда.

    Демонстрация прошла в субботу у здания американской дипмиссии на юге британской столицы. Сотни участников выразили протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Движение Palestine Action было запрещено в Великобритании в 2025 году. Членство в нем или выражение поддержки этой организации считается уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы. Несмотря на это, сторонники группы регулярно устраивают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Скотленд-Ярд сообщил о задержании 139 участников акции против запрета Palestine Action.

    В тот же день акция в поддержку движения началась у американского посольства в Лондоне.

    Летом в Лондоне задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

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    2 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Умер британский музыкант Стив Эллис

    Умер солист британской группы Love Affair Стив Эллис

    Tекст: Мария Иванова

    Британский музыкант Стив Эллис, бывший солист группы Love Affair, умер на 77-м году жизни, сообщил продюсер Дэвид Кортни.

    «Я с грустью сообщаю, что мой давнишний друг Стив Эллис покинул нас», – написал Кортни в соцсетях, передает ТАСС со ссылкой на The Sun.

    Музыкант скончался 30 октября.

    Самым известным хитом группы Love Affair стала композиция Everlasting Love, выпущенная в 1967 году. Песня помогла коллективу возглавить британский хит-парад, потеснив с первой строчки композицию The Beatles Hello Goodbye.

    После этого Love Affair выпустила еще несколько коммерчески успешных песен, в том числе A Day Without Love и Rainbow Valley. Группа просуществовала до начала 1970-х годов, однако позже ее участники вместе собирались для выступлений, а сам Эллис продолжил музыкальную карьеру, основав еще несколько групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская певица и автор песни I Will Always Love You Долли Партон умерла в возрасте 80 лет.

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    2 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет

    FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.

    Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.

    «Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.

    Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.

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    Россия формирует новую логику импортозамещения

    Обсуждающийся в Госдуме новый федеральный бюджет содержит важные изменения с точки зрения промышленной политики государства. Прежде всего это касается новых подходов с точки зрения импортозамещения. Как выглядят эти перемены и почему перед нами фактически план по созданию целых промышленных отраслей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке. Это оказалось значимо для всего континента, так как этот человек был последней неприступной преградой на пути Евросоюза, запланировавшего передачу замороженных средств России украинскому режиму. Что будет теперь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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