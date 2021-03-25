Русские активисты нашли виновных в краже советского памятника в Латвии

Акт вандализма против советского мемориала и захоронения, произошедший в Латвии, не должен остаться безнаказанным. По крайней мере, в этом уверены активисты русской общины, которые предприняли собственное расследование этого преступления. Им удалось обнаружить подозреваемых – и даже предложить, каким образом Россия могла бы создать этим людям большие проблемы.

Эта история началась утром 24 февраля, когда ветераны и русские общественники латвийского города Екабпилса обнаружили, что советский памятник на воинской братской могиле, что в самом центре города на улице Ригас, разрушен неизвестными. Установленная на мемориале пушка была похищена и исчезла. Известие всколыхнуло русскую общину Латвии – активисты постарались сделать все возможное, чтобы отыскать похищенное оружие и найти виновников.

Внезапное исчезновение

Памятник советским солдатам в Екабпилсе выделялся своим необычным видом. В центре мемориала возвышалось 76-миллиметровое артиллерийское орудие времен Великой Отечественной «Зис-3». Пушку в свое время установили на братской могиле, в которой похоронены три воина, погибших в августе 1944 года при освобождении Екабпилса – гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабудин Гуляуддинович Газеев. Они служили в артиллерийских частях и погибли от взрыва немецкой бомбы...

И вот мемориальное орудие внезапно исчезло. «Вчера по случаю праздника, дня Красной Армии, мы возложили цветы на мемориал, где установлен памятник-пушка. А сегодня утром обнаружили, что памятник уничтожен», – обескураженно сообщила 24 февраля общественница Лидия Аносова. Возложенные накануне цветы оказались разбросаны, постамент памятника разрушен, вокруг видны следы трактора. Русские общественники немедля связались с коммунальными службами города, написали заявление в полицию. Теперь люди день за днем несут к разрушенному мемориалу цветы, зажигают свечи.

Случившееся разгневало русских екабпилчан, но не слишком удивило. Дело в том, что латышские националисты неоднократно выражали ярость по поводу наличия этого монумента и постоянно поднимали вопрос о необходимости его демонтажа. Когда в начале года власти Екабпилса распорядились выделить деньги на ремонт мемориала, в ярости взвились представители праворадикального «Национального блока». «Это неприемлемо, потому что выражает поддержку преступлений и идеологии советского режима. Это борьба за великодержавное влияние в Екабпилсе и по всей Латвии, что особенно ярко проявляется каждый год 9 мая», – возмущались «нацики».

Однако до поры до времени мемориал охраняло межправительственное соглашение о защите воинских захоронений, некогда заключенное между Россией и Латвией. «Если бы это было только в компетенции самоуправления, то пушка давно была бы перенесена из центральной части города. Однако самоуправление не может этого сделать, так как содержание захоронений и мемориалов воинов, погибших в годы Второй мировой войны, регулирует международный договор между Латвией и Российской Федерацией», – с явным сожалением объяснял в марте 2019-го председатель городской думы Екабпилса Райвис Рагайнис. Но там, где вынуждены были остановиться официальные учреждения, «пришла на помощь» частная инициатива...

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Впрочем, вандалы незамедлительно получили и моральную поддержку от правящих политиков – представители «Национального блока» выражали шумное одобрение. Депутат Сейма Янис Иесалниекс назвал инцидент в Екабпилсе актом «преодоления последствий оккупации» – что, по мнению Иесалниекса, должно быть признано похвальным деянием

Представители же русской общины Латвии по своему почину тоже включились в процесс расследования. Довольно быстро в интернете оказался видеоролик, на котором видно, как по улице в Екабпилсе едет трактор-погрузчик марки Volvo, который перевозит похищенную пушку.

Надо сказать, что «герой», разрушивший мемориал, особо и не скрывался. В конце февраля на портале nra.lv появился текст, написанный известной латышской журналисткой Элитой Вейдемане. Вейдемане – особа крайне скандальная, она известна своей русофобией, переходящей прямо-таки в патологические формы. В прошлом году она в одной из своих статей назвала советских солдат, освобождавших Латвию от нацизма, «ордой насильников и убийц». На сей же раз она опубликовала интервью с местным политиком и бизнесменом Гундарсом Калве.

Одиозная личность

Калве, некогда возглавлявший здешнее самоуправление – личность не менее одиозная, чем Вейдемане. Он тоже состоит в рядах Нацблока и не скрывает своих симпатий к бывшим легионерам «ваффен СС», издавна являясь участником мероприятий, устраиваемых в их честь. Например, в 2015-м в Эстонии, находясь на сходке бывших эсэсовцев, Калве громогласно воскликнул, обращаясь к их молодым последователям: «Мы приветствуем вас для борьбы! Особенно тогда, когда враг слышит... Будем же готовы к борьбе!»

Вейдемане характеризует Гундарса Калве в качестве «крестьянина и патриота» и добавляет, что тот с большим намеком назвал свою ферму «Абрене». Как известно, так латышские националисты называют российский городок Пыталово в Псковской области, который, по их мнению, должен принадлежать Латвии.

С самого начала по русским сетям и порталам Латвии пронесся слух, что именно Калве может стоять за разрушением мемориала в Екабпилсе.

«Это правда, что пишут русские порталы? Вы, что ли, своим трактором сорвали этот хлам с пьедестала?» – поинтересовалась у собеседника Вейдемане. «Этот мусор увезен, и больше он никогда не будет в нашем городе. Но был ли то мой трактор – я того не утверждаю», – уклончиво ответcтвовал Калве. Но Элита Вейдемане попыталась внести окончательную ясность и уже напрямую спросила: действительно ли Калве похитил пушку? Тот опять не стал признаваться до конца, но присовокупил, что, дескать, «все знает и у него все под контролем».

Журналистку особенно заинтересовала судьба украденной пушки. Она с волнением спросила: правда ли, что полиция уже нашла орудие? «Нет, это ложь», – уверенно ответил Гундарс Калве. «Надеюсь, что вы выкинули этот лом в Даугаву?» – переспросила Вейдемане. «Этот памятник никто и никогда больше не увидит. Это может быть загрязнение Даугавы, но будем думать, что Даугава-мамочка простит. Это все равно что Черного рыцаря (отрицательный герой эпоса про латышского национального героя Лачплесиса, написанного офицером русской императорской армии Андреем Пумпуром – прим. ВЗГЛЯД) в свое время бросили в Даугаву», – патетически ответил «национальный патриот».

Латвийская полиция начала уголовный процесс. Первоначально – по статье 18-й Уголовного закона «О преступном деянии против собственности», потом дело переквалифицировали в соответствии с частью первой статьи 229 Уголовного закона: «О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры». Одновременно стало известно, что делом занялся и российский Следственный комитет. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что уголовное дело возбуждено по таким признакам преступления, как «повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц».

В Латвии координацию усилий тех, кто хотел бы восстановления разрушенного мемориала, взял на себя по своему почину активист Владимир Линдерман. Он задался вопросом: сможет ли латвийская полиция найти преступников?

«Сомневаюсь. Не потому что в полиции работают сплошь русофобы (как раз нет). Если бы речь шла о каких-то молодых нациках-отморозках, совершивших акт вандализма по собственной инициативе, их бы задержали. Но тут, скорей всего, причастен бывший председатель думы Крустпилсского края, ныне бизнесмен-рыботорговец Гундарс Калве, который к тому же является активистом партии, входящей в правительство. Вряд полиция замахнется на «лучших людей города», – отметил Линдерман.

Потенциальный ящик Пандоры

Владимир Линдерман спрашивает: каковы возможности в этом деле российского Следственного комитета? «Провести полноценное расследование на территории недружественного (мягко говоря) государства не получится. Можно, конечно, апеллировать к действующему договору между РФ и Латвийской Республикой о правовой помощи. Но вряд ли латвийские правоохранительные органы проявят желание сотрудничать. Поэтому предлагаю простой и действенный способ. Следственный комитет назначает денежное вознаграждение за помощь в раскрытии преступления. Не знаю точно насчет Следственного комитета, но МВД РФ пару лет назад получило такое право – в официальном порядке премировать тех, кто оказал существенную помощь в раскрытии преступления. От 50 тысяч до 10 млн рублей. В любом случае, думаю, вопрос решаемый», – полагает активист.

Линдерман отмечает, что о том, кто утащил пушку с памятника, в Екабпилсе наверняка знают несколько десятков человек. «Из интервью Калве порталу nra.lv заметно, как его прямо распирает от гордости, что он разрушил «памятник оккупантам», и ему хочется рассказать о своем подвиге всему свету. Значит, кому-то уже рассказал, а те еще кому-то, и т. д. Пяти–семи тысяч евро, думаю, будет достаточно, чтобы у кого-то возникло желание их честно заработать. Возможно, даже из близкого круга знакомых Калве. Это как раз тот случай, когда бабло побеждает зло. Если виновные будут установлены, Россия сможет требовать их выдачи или задержания и предания суду на территории Латвии. И такое требование, основанное на свидетельских показаниях, будет сложно игнорировать», – считает Владимир Линдерман.

Проживающий в России общественный активист Дмитрий Ермолаев тоже предпринял частное расследование, привлек к нему жителей Екабпилса. Он сообщил, что ему по своим личным каналам удалось выяснить: местные организаторы кражи орудия с памятника в Екабпилсе – это всего лишь одно из ответвлений гигантского спрута, во главе которого стоит одиозный националист Янис Домбрава и ряд других депутатов Сейма от Национального блока.

«В будущем Домбрава и Ко планируют целый ряд акций в латвийских регионах по примеру кражи орудия в Екабпилсе. Их цель – таким образом постепенно ликвидировать в Латвии желательно все монументы и памятники советским солдатам, освободившим страну от нацистов. По моим сведениям, Домбрава и другие задействованные депутаты Сейма от Нацблока обещают исполнителям в регионах, что они договорятся с руководством полиции о профанации расследований», – сообщил Ермолаев.

По его данным, полицейских Екабпилса неформально попросили не особо усердствовать в поисках украденного орудия. Правда, в полиции позже заявили, что установили потенциального виновника разрушения мемориала – но имя его так и не озвучили, официальных обвинений не предъявлялось. Уголовное дело закрыли. Максимум, чего можно опасаться теперь Гундарсу Калве с подельниками, это небольшой штраф. По мнению полицейских, орудие – на дне Даугавы (Ермолаев, напротив, полагает, что пушку закопали в укромном месте). Самоуправление Екабпилса дало понять, что извлекать пушку со дна реки не собирается. Исполнительный директор самоуправления Гунтарс Гогулис пояснил, что на это у муниципалитета нет средств и ресурсов.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что орудие надо поместить не на его старое место, а в музей. Он добавил, что если в Екабпилсе под монументом «действительно кто-то похоронен», то Латвия склонна действовать «в соответствии с нормами цивилизованного государства». Министр пояснил свою мысль: «Мы можем эксгумировать мертвых и с должной воинской честью и достоинством вернуть их в Россию».

Как считает рижский краевед Александр Ржавин, если Российская Федерация согласится на перенос захоронения в Екабпилсе, то этим будет открыт ящик Пандоры. «Потому что тогда нацики будут работать по простой схеме. Власти мягко заявляют России о желании перенести советское захоронение, вроде бы никак не связанные с госучреждениями нацики совершают акт вандализма. Власти следом заявляют, что средств на восстановление нет, да и не обязаны они это делать, так что давайте во имя спокойствия снова перенос, благо уже есть прецеденты. И соглашения этому будут не помехой, так как они не нарушаются», – полагает Ржавин.