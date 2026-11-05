Командир медицинского взвода погиб в зоне спецоперации под Волчанском

В зоне спецоперации под Волчанском погиб командир медвзвода Мещеряков

Tекст: Вера Басилая

«Дима был моим другом со школы, знали мы друг друга почти 20 лет. Врач, он работал несколько лет в Германии, у него было все, о чем мог бы мечтать средний обыватель», – рассказал РИА «Новости» друг и одноклассник погибшего бойца Павел.

По его словам, после начала конфликта Мещеряков помогал армии деньгами, вдохновившись примером военкора Владлена Татарского, а затем принял решение вернуться в Россию, отправившись в военкомат прямо из аэропорта. В зоне спецоперации он стал командиром медицинского взвода мотострелкового батальона.

Собеседник агентства отметил, что Мещеряков участвовал в боях за Курскую область с первого дня, после чего выполнял задачи под Волчанском. Медик спасал раненых под огнем противника, провел множество хирургических операций в условиях артобстрелов и налетов беспилотников, за что был удостоен медали «За спасение погибавших».

Ранее в зоне проведения спецоперации на Сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев.

Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

Командир четвертой бригады генерал-майор Антон Грунис погиб при прицельном ударе двух ударных дронов по его дому.