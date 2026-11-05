  • Новость часаВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 21:03 • Новости дня

    Командир медицинского взвода погиб в зоне спецоперации под Волчанском

    В зоне спецоперации под Волчанском погиб командир медвзвода Мещеряков

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший хирург берлинской клиники «Шарите», администратор Telegram-канала «Терриконы Донбасса» Дмитрий Мещеряков погиб в зоне проведения спецоперации на волчанском участке фронта.

    «Дима был моим другом со школы, знали мы друг друга почти 20 лет. Врач, он работал несколько лет в Германии, у него было все, о чем мог бы мечтать средний обыватель», – рассказал РИА «Новости» друг и одноклассник погибшего бойца Павел.

    По его словам, после начала конфликта Мещеряков помогал армии деньгами, вдохновившись примером военкора Владлена Татарского, а затем принял решение вернуться в Россию, отправившись в военкомат прямо из аэропорта. В зоне спецоперации он стал командиром медицинского взвода мотострелкового батальона.

    Собеседник агентства отметил, что Мещеряков участвовал в боях за Курскую область с первого дня, после чего выполнял задачи под Волчанском. Медик спасал раненых под огнем противника, провел множество хирургических операций в условиях артобстрелов и налетов беспилотников, за что был удостоен медали «За спасение погибавших».

    Ранее в зоне проведения спецоперации на Сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев.

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Командир четвертой бригады генерал-майор Антон Грунис погиб при прицельном ударе двух ударных дронов по его дому.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 08:00 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в ночь со среды на четверг нанесла удар беспилотниками по энергетическому комплексу, обеспечивающему деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.

    В Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта», он располагался в населенном пункте Новый Коротыч, указало ведомство в Max.

    В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции на 330 кВ.

    Также в Черном море, в 52 км к юго-западу от Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом.

    В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, удар наносился по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы.

    Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом и сегрегацией намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    «Это неонацизм. У него разные причины, предпосылки и истоки, но это неонацизм. Потому что группе людей по национальному признаку отказывается в доступе на те мероприятия, которые предполагают международное участие без каких-либо ограничений по упомянутым признакам», – заявила Захарова, комментируя предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен запретить допуск российских атлетов на соревнования в границах Шенгенской зоны.

    Она добавила, что подобные действия представляют собой классическое проявление идеологии сегрегации, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД подчеркнула, что таким диким способом страны Северной Европы стремятся устранить конкурентов в тех дисциплинах, где позиции россиян традиционно сильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вопросом времени полноформатное возвращение российских спортсменов ко всем международным соревнованиям.

    В понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу министерства иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за русофобские заявления в адрес россиян.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    5 ноября 2026, 15:44 • Новости дня
    Число заболевших описторхозом от вяленой рыбы в Саратовской области достигло 19

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Пугачеве Саратовской области число пострадавших после употребления вяленой рыбы, зараженной описторхозом, выросло до 19 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

    «По состоянию на 5 ноября число пострадавших составляет 19 человек. Все пострадавшие отмечали употребление рыбной продукции (вяленая рыба) из сети магазинов «Пивзавод», расположенных в городе Пугачеве», – сообщили в ведомстве.

    В рамках расследования проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Лабораторный контроль продукции и биологического материала пострадавших выявил в рыбе из магазина возбудителей описторхоза.

    После выявления заболевания с реализации сняли 35 кг рыбной продукции, продажа другой рыбы также приостановлена. В Роспотребнадзоре отметили, что описторхоз является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник региональное следственное управление СК сообщило об отравлении семи человек рыбной продукцией из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в области.

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    5 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Суд Москвы обязал структуры Google выплатить долги на 91,5 квинтиллиона рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего и привлек три иностранные структуры корпорации Google к субсидиарной ответственности по долгам российской «дочки» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей.

    Судья Валерий Марасанов признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности американских Google International LLC, Google LLC и ирландской Google Ireland, передает РИА «Новости».

    Точный размер ответственности структур Google будет определен после окончания расчетов с кредиторами. В настоящий момент сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

    Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора российской «дочки» Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки, причиненные расторжением договора о перепродаже рекламного пространства, взысканы в конкурсную массу компании.

    Суд также привлек к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гугл» его бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, но отказал в привлечении бывших управляющих директоров Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой.

    Как уточняет агентство, требования подобных астрономических сумм вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемых в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей. Позже апелляционная инстанция отклонила жалобы американской корпорации на данное решение.

    В середине августа конкурсный управляющий сообщил об отмене аукциона по продаже активов обанкротившейся компании.


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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Арестована четвертая подозреваемая в убийстве женщины-водителя в Дагестане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Дагестане суд заключил под стражу четвертую подозреваемую по делу об убийстве женщины-водителя в Махачкале, сообщило республиканское управление Следственного комитета.

    «По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток», – говорится в сообщении СУ СК по Дагестану в Max.

    Отмечается, что следователи продолжают расследование дела, устанавливают все обстоятельства преступления и роль каждого из четырех арестованных фигурантов.

    В ведомстве напомнили, что 30 октября 34-летняя жительница Махачкалы выехала из дома на автомобиле мужа, после чего пропала. Позднее ее тело было найдено с признаками насильственной смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московском аэропорту Домодедово задержали подозреваемую в убийстве уроженку Смоленской области.

    Ранее полиция задержала двоих других подозреваемых. До этого МВД Дагестана сообщило об обнаружении тела пропавшей 34-летней Динары Алхасовой.

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    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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