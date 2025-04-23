Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Эстония решила создать военную базу у границы с Россией
Эстония решила создать военную базу в Нарве у границы с Россией
Власти Эстонии намерены открыть военную базу в Нарве, где одновременно будут служить до 250 военнослужащих, подразумевая ротацию подразделений, заявил начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус.
Он сообщил, что на базе будут присутствовать порядка 200-250 военных на постоянной основе, а подразделения будут регулярно ротироваться. По его словам, задача заключается в том, чтобы нормализовать ежедневное присутствие военных в городе. Вахур Карус подчеркнул, что на первом этапе речь идет о размещении примерно 250 военнослужащих единовременно, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Эстонии, недалеко от города Выру, открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений, способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО.