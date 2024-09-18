Новая военная база в Эстонии открылась близ границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией. База, получившая название Reedo, расположена в селе Йуба неподалеку от города Выру, передает РИА «Новости». На территории базы построено 14 строений, она может вместить до тысячи человек.

По информации ERR, на базе планируется разместить вторую эстонскую бригаду, а также контингент войск из других стран НАТО. Основное предназначение базы – служить точкой сбора для приготовлений в рамках оборонительных планов альянса.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу активности НАТО у своих западных границ. Москва считает, что действия альянса представляют собой сдерживание так называемой российской агрессии. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за потенциально опасными действиями у своих границ.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас была объявлена в России в розыск по уголовной статье.