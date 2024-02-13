В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Премьер-министр Эстонии Каллас объявлена в розыск в России
МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в России в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД.
Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
В середине января Каллас сообщила, что эстонские власти не намерены переносить памятник Воину-освободителю, известный также как «Бронзовый солдат». Она объяснила это нежеланием создавать напряженность в обществе.
В начале февраля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер, которой российская сторона выразила протест в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на военном кладбище в Таллине.