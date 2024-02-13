Премьер-министр Эстонии Каллас объявлена в розыск в России

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каллас

Tекст: Ольга Никитина

Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В середине января Каллас сообщила, что эстонские власти не намерены переносить памятник Воину-освободителю, известный также как «Бронзовый солдат». Она объяснила это нежеланием создавать напряженность в обществе.

В начале февраля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер, которой российская сторона выразила протест в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на военном кладбище в Таллине.