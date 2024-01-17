Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
В Эстонии решили не переносить памятник «Бронзовый солдат»
Премьер Эстонии Каллас заявила об отсутствии планов по переносу памятника «Бронзовый солдат»
Эстонские власти не намерены переносить памятник Воину-освободителю, известный также как «Бронзовый солдат», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас».
Отвечая в парламенте на запрос депутатов о возможности убрать памятник из публичного пространства, Каллас заявила, что у властей отсутствует план по переносу «Бронзового солдата», поскольку они не хотят создать напряженность в обществе, передает РИА «Новости».
«Мы не хотим создавать новые гражданские беспорядки или напряженность в нашем обществе, потому что жители страны, для которых русский язык является родным, которые живут здесь, в Эстонии, тоже являются частью нашей общины, частью нашего общества. Хорошо, если мы сможем избежать напряженности», – подчеркнула премьер.
Ранее в Эстонии отклонили идею по немедленному сносу памятника «Бронзовый солдат».