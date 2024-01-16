В Эстонии отклонили идею по немедленному сносу памятника «Бронзовый солдат»

Tекст: Кристина Цыцура

В том числе памятника советским воинам в Таллине, известного как «Бронзовый солдат», сообщает гостелерадио ERR.

«В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что перенос «Бронзового солдата» из центра Таллина на Военное кладбище ничего не изменил в ситуации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

За снос памятников проголосовали 14 депутатов, 54 были против, 21 политик не стал голосовать.

Ранее депутаты внесли в совет болгарского Пловдива предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша».

