На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В Эстонии отклонили идею по немедленному сносу памятника «Бронзовый солдат»
Парламент Эстонии отклонил инициативу фракции Консервативной народной партии по немедленному сносу всех «красных памятников», установленных при советской власти.
В том числе памятника советским воинам в Таллине, известного как «Бронзовый солдат», сообщает гостелерадио ERR.
«В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что перенос «Бронзового солдата» из центра Таллина на Военное кладбище ничего не изменил в ситуации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
За снос памятников проголосовали 14 депутатов, 54 были против, 21 политик не стал голосовать.
Ранее депутаты внесли в совет болгарского Пловдива предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша».