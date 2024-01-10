Болгарские депутаты предложили демонтировать памятник «Алеша»

Партия ДСБ: Депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник «Алеша»

Tекст: Вера Басилая

Ожидается, что инициативу депутатов рассмотрят на сессии городского совета Пловдива 17 января. В случае если предложение будет принято, то памятник уберут до конца года. «Алешу» предлагается перенести в Музей коммунистического искусства, передает РИА «Новости».

Между тем болгарская газета «24 часа» утверждает, что инициатива депутатов не будет поддержана. По данным издания, снос «Алеши» не стоит на повестке дня в парламенте.

Знаменитый памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. В руке у одиннадцатиметровой скульптуры советского солдата, смотрящей на восток, ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу ведет широкая лестница из 100 ступеней, памятник можно увидеть из любой точки города.

Ранее в центре болгарской Варны вандалы осквернили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, столкнув бюст с постамента на землю.