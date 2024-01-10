Вандалы осквернили памятник российскому дипломату в Болгарии

Tекст: Валерия Городецкая

Местные власти пообещали отреставрировать монумент и установить его на прежнее место, сообщил портал TheSite24, передает ТАСС. В полиции уверены, что вандалы будут найдены, поскольку в округе установлено много камер видеонаблюдения.

В посольстве России в Болгарии осудили действия вандалов и назвали случившееся «недальновидным хулиганским проявлением, не связанным с официальной политикой болгарских властей».

«Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности», – сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале. Посол России Элеонора Митрофанова сообщила, что в болгарский МИД будет направлена соответствующая нота.

Решение об установке памятника графу Игнатьеву в Варне было принято в 1902 году в знак благодарности к человеку, подписавшему в 1878 году Сан-Стефанский договор, вернувший Болгарию на политическую карту мира. Открытие монумента состоялось в 1906 году.

В декабре вандалы обезглавили коня Рокоссовского у горельефа «Парад Победы» в Москве.