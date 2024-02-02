Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.943 комментария
Россия выразила протест Эстонии из-за планов перезахоронить советских солдат
Вызванной в МИД России временной поверенной в делах Эстонии Яне Ванамельдер выразили протест в связи с планами эстонских властей перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на военном кладбище в Таллине, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Дипломат указала, что Россия не оставит без ответа это деяние, отметив, что кощунственные действия эстонских властей идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая Таллином утрачена, передает ТАСС.
Ранее Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине.
В январе парламент Эстонии отклонил инициативу фракции Консервативной народной партии по немедленному сносу всех «красных памятников», установленных при советской власти.