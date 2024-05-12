В Белгороде из-за обстрела ВСУ рухнул подъезд многоэтажного дома

Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших. Пострадали более 20 человек, в том числе двое детей. Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни (фото: Павел Колядин/ТАСС)

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» (фото: РИА Новости)

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса. Это привело к обрушению целого подъезда (фото: РИА Новости)

11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.

Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

Как российские турбины потеснили Siemens Впервые за долгие годы России удалось добиться независимости от Запада в производстве газовых турбин большой мощности. В правительстве это достижение назвали важной вехой, а в экспертном сообществе – принципиально важным успехом на фоне противостояния со странами НАТО. О том, какой путь пришлось пройти российским специалистам, чтобы сделать отечественную турбину, газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Александр Фролов. Подробности Перейти в раздел

Путин собирает команду под решение сложных задач Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности Перейти в раздел

Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО В США заявили о начале наступления России на Харьков. В Вашингтоне говорят, что ждали такого развития событий и успели поставить ВСУ значительные объемы боеприпасов. Есть несколько версий того, с чем связана активизация российских войск на Харьковском направлении. Не исключено решение задач по защите близлежащих городов от обстрелов и оттягивания сил ВСУ из-под Донецка вплоть до создания санитарной зоны и последующего окружения Харькова. Подробности Перейти в раздел

Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел