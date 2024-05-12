Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
В Белгороде из-за обстрела ВСУ рухнул подъезд многоэтажного дома
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса. Это привело к обрушению целого подъезда (фото: РИА Новости)
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» (фото: РИА Новости)
Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших. Пострадали более 20 человек, в том числе двое детей. Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни (фото: Павел Колядин/ТАСС)
Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями развернута установка дополнительного освещения – работы по разбору завалов будут продолжены ночью (фото: Елизавета Демидова/ТАСС)
Президент России Владимир Путин заслушал доклады по произошедшему и дал ряд поручений. Россия потребовала от ОБСЕ осудить теракт (фото: Павел Колядин/ТАСС)
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (фото: Елизавета Демидова/ТАСС)
ООН выступает против любых нападений на объекты гражданской инфраструктуры, заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя теракт (фото: Антон Вергун/РИА Новости)