События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

Tекст: Евгений Крутиков

На первую половину дня 15 мая ВС РФ на Харьковском направлении заняли большую часть Волчанска, противник отошел в южные кварталы и оказывает очаговое сопротивление. Штурмовые группы еще вечером 14 мая были у здания городской администрации. Официально объявлять об освобождении того или иного населенного пункта принято после зачистки окрестностей.



В районе Липцов занято снт «Лира», напрямую примыкающее к этому ключевому поселку. Это вообще район дачной застройки Харькова, отсюда до города по прямой 20 километров. «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», – сообщает об этом Минобороны. Глубокое и Лукьянцы – это как раз рядом с Липцами.

На других участках линии боевого соприкосновения ВС РФ также сохраняют инициативу. Фактически завершено окружение микрорайона «Канал» Часова Яра. На условном Покровском направлении освобождено Уманское, бои идут на западе Нетайлово, отмечается продвижение с занятием бывших укрепрайонов противника, лесопосадок и высот. Постепенно раскрывается и «очеретинский цветок» (логистический узел), из которого возможно наступление практически во все стороны.

Успешное наступление в районе Харькова высветило не только проблемы противника, но и то, что сейчас ход СВО в значительной мере определяется ведущейся Генштабом РФ стратегической игрой. Командование ВСУ вместе с политическим руководством в Киеве вынуждено искать чисто шахматные ходы – решения, каждое из которых хуже другого.

После потери Авдеевки противник столкнулся с новой стратегией ВС РФ: постоянное давление на разных направлениях, по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС). Это вынуждало Киев в ручном режиме маневрировать резервами в попытках удержать линии обороны то западнее Авдеевки, то Работино, то Красногоровку, то Терны.

Позднее ВСУ определились с двумя самыми проблемными и стратегически важными участками: Часов Яр, за которым открывается прямой путь на Краматорск – Славянск, и Покровское направление (ранее город назывался Красноармейск). Прорыв ВС РФ на любом из этих направлений расценивается в Киеве как потенциальная катастрофа. Падение любого другого крупного укрепрайона ВСУ, сравнимого с Авдеевским или Часовоярским, типа Красногоровки, Купянска или Орехово-Угледарского направления, тоже приводит к обрушению фронта.

Ежедневные подвижки линии боевого соприкосновения приводят к изменению значимости того или иного участка фронта. Например, прямо сейчас освобождение ранее малоизвестного Волчанска означает угрозу окружения всех позиций ВСУ южнее вплоть до Купянска. Уже есть данные о том, что украинское командование покинуло Купянск.

Параллельно ВСУ продолжают вести формирование новых бригад, которые по политическим соображениям собираются у Киева и в районе Полтавы. Общую численность резервов ВСУ можно оценить в 54 тыс. человек, из которых примерно 12 тысяч активно перемещаются.

Командование ВСУ разделилось на два лагеря: первый полагает, что необходимо перебрасывать на Харьковское направление все, что можно, а второй настаивает на сохранении оборонительных группировок в Часовом Яре, Красногоровке, Купянске и в Покровске (Красноармейске). В результате компромисса под Харьков перебрасываются части с Херсонского и Запорожского направлений и отдельные подразделения из-под Часова Яра. А также спецназ ГУР, неприспособленный к ведению боевых действий на фронте, остатки нацбатов и даже уличная полиция.

В любом случае какое-то направление у ВСУ провисает (иногда даже несколько). В ситуации, когда давление оказывается практически по всему театру военных действий, выбрать основную позицию для обороны ВСУ просто невозможно, ибо ее нет.

ВС РФ пока, как это ни парадоксально, находятся в выжидательном положении, поскольку обрушение фронта противника может произойти неожиданно и им надо будет грамотно воспользоваться.

Создание Харьковского направления и теоретическое появление еще и Сумского не означает именно наступления на крупные города или даже просто образование буферной зоны для защиты Белгорода. Это еще и важный стратегический маневр, угрожающий опрокинуть участки фронта на куда более отдаленных направлениях.

Любое обрушение фронта для ВСУ откроет в украинской обороне дыру, на закрытие которой у Украины уже не останется резервов.

И не просто людей и воинских частей. Далее по фронту просто нет никаких позиций (естественных или искусственных укреплений), за которые ВСУ могли бы эффективно зацепиться.

Таким образом, небольшая оперативная пауза после освобождения Очеретино, занятая постоянным давлением по всей ЛБС, закончилась стратегической шахматной партией. В этой партии ВС РФ играют белыми, как минимум на ход опережают противника и имеют инициативу. Задача российских войск в том, чтобы эту инициативу успешно реализовать.