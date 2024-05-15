Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.0 комментариев
ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
Украинские войска на фоне продвижения ВС России в Харьковской области начали перебрасывать на Харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ перебрасывают несколько бригад под Харьков вместе с танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV 90, пытаясь спасти ситуацию, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что на этом направлении замечены подразделения 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.
При этом, по его словам, главное сражение на Харьковском направлении еще впереди, «рассчитывать на легкую прогулку не стоит».
Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.