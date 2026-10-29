Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Главный борец с коррупцией в армии Китая вошел в состав Политбюро
SCMP: Китайский генерал Чжан Шэнминь вошел в состав Политбюро
Власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.
Пекин повысил генерала Чжан Шэнминя, который стал ключевой фигурой в недавней антикоррупционной кампании, серьезно затронувшей высшее военное руководство страны. Военный вошел в состав Политбюро – главного органа, принимающего решения в государстве, пишет SCMP.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей.
Бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.
В июле бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии.