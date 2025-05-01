В Турции раскрыли фейк о нарушении Индией границ Пакистана

Tекст: Алексей Дегтярев

Пользователи распространили ролик, на котором якобы запечатлен прорыв индийских истребителей в воздушное пространство Пакистана, однако в действительности это были кадры с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.

Один из пользователей соцсети Х разместил видео, отметив, что на нем якобы засняты индийские самолеты, совершившие перелет вдоль побережья Синда и не встретившие сопротивления со стороны Пакистана. Подобные утверждения не соответствуют действительности, подчеркнули в центре.

В учениях Балтфлота в 2020 году принимали участие экипажи Су-24, Су-30СМ и Су-27.

Ранее власти Индии объявили о временном запрете для пакистанских рейсов, который продлится почти месяц и затронет все типы воздушных судов.

До этого вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире.