Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
В Турции раскрыли фейк о нарушении Индией границ Пакистана
Видео учений российских военных ошибочно представили как доказательство авианалета индийских истребителей на территорию Пакистана, подобные фейковые записи распространяются в Сети, сообщил центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Пользователи распространили ролик, на котором якобы запечатлен прорыв индийских истребителей в воздушное пространство Пакистана, однако в действительности это были кадры с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.
Один из пользователей соцсети Х разместил видео, отметив, что на нем якобы засняты индийские самолеты, совершившие перелет вдоль побережья Синда и не встретившие сопротивления со стороны Пакистана. Подобные утверждения не соответствуют действительности, подчеркнули в центре.
В учениях Балтфлота в 2020 году принимали участие экипажи Су-24, Су-30СМ и Су-27.
Ранее власти Индии объявили о временном запрете для пакистанских рейсов, который продлится почти месяц и затронет все типы воздушных судов.
До этого вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире.