Пакистан заявил о сбитом в Кашмире индийском беспилотнике-разведчике

Bloomberg: Беспилотник нарушил так называемую линию контроля в Кашмире

Tекст: Ирма Каплан

Армия Пакистана заявила, что сбила якобы индийский беспилотник-разведчик вдоль спорной границы в регионе Кашмир, передает Bloomberg со ссылкой на государственный телеканал Пакистана.

Пакистанские военные считают, что дрон нарушил воздушное пространство страны, после чего был сбит. Ранее обе стороны сбивали небольшие беспилотники друг друга, которые использовались для наблюдения за границей.

За несколько часов до этого высокопоставленный представитель министерства обороны Пакистана предупредил о возможности войны с Индией, добавив, что ее можно предотвратить, и ближайшие несколько дней будут решающими.

«Если что-то и должно произойти, то это произойдет через два-три дня. Существует непосредственная угроза», – заявил пакистанскому изданию Geo News министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

Китай, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива работают над предотвращением конфликта, добавил он.

В этот же день индийская армия обвинила Пакистан в обстрелах через линию контроля пятые сутки подряд и заявила, что ее военнослужащие дают эффективный ответ на «неспровоцированный огонь».

Соглашение о прекращении огня между странами, заключенное в 2003 году, часто нарушалось до 2021 года, но в последние годы интенсивность столкновений снизилась.

Напомним, что Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ пообещал «меры возмездия» против Индии, а Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии изучают возможность запрета доступа пакистанских авиакомпаний к своему воздушному пространству на фоне обострения конфликта.