Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.0 комментариев
СМИ сообщили о планах Индии закрыть небо для Пакистана
Economic Times сообщила о планах Индии закрыть воздушное пространство для перевозчиков Пакистана
Власти Индии изучают возможность запрета доступа пакистанских авиакомпаний к своему воздушному пространству на фоне обострения конфликта., пишет Economic Times.
Индия рассматривает введение ограничений для пакистанских авиаперевозчиков и морских судов, передает Economic Times.
В случае принятия решения государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) не сможет использовать воздушное пространство страны для рейсов в Юго-Восточную Азию, включая Малайзию, Сингапур и Таиланд. Это может ухудшить финансовое положение PIA, которая недавно вернула себе право летать в Европу и испытывает значительные долги. В прошлом Исламабад уже выставлял на продажу национального перевозчика из-за убытков.
Обострение между странами началось после теракта в Джамму и Кашмире, когда вооруженные лица атаковали туристов, а ответственность взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба».
Индия ответила высылкой пакистанских дипломатов, разрывом ключевых соглашений и немедленным закрытием транзитных пунктов. Пакистан, в свою очередь, прекратил выполнение двусторонних договоров и закрыл небо для индийских авиакомпаний, пригрозив рассматривать попытки изменить водный режим Инда как акт войны.
В ночь на вторник министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о сохранении угрозы обострения отношений между Индией и Пакистаном после недавнего теракта в Кашмире. Власти Пакистана назвали неизбежным возможное вторжение Индии.
Накануне после отмены индийских виз значительное число пакистанских граждан покинуло территорию страны.