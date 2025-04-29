СМИ сообщили о планах Индии закрыть небо для Пакистана

Economic Times сообщила о планах Индии закрыть воздушное пространство для перевозчиков Пакистана

Tекст: Мария Иванова

Индия рассматривает введение ограничений для пакистанских авиаперевозчиков и морских судов, передает Economic Times.

В случае принятия решения государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) не сможет использовать воздушное пространство страны для рейсов в Юго-Восточную Азию, включая Малайзию, Сингапур и Таиланд. Это может ухудшить финансовое положение PIA, которая недавно вернула себе право летать в Европу и испытывает значительные долги. В прошлом Исламабад уже выставлял на продажу национального перевозчика из-за убытков.

Обострение между странами началось после теракта в Джамму и Кашмире, когда вооруженные лица атаковали туристов, а ответственность взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба».

Индия ответила высылкой пакистанских дипломатов, разрывом ключевых соглашений и немедленным закрытием транзитных пунктов. Пакистан, в свою очередь, прекратил выполнение двусторонних договоров и закрыл небо для индийских авиакомпаний, пригрозив рассматривать попытки изменить водный режим Инда как акт войны.

В ночь на вторник министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о сохранении угрозы обострения отношений между Индией и Пакистаном после недавнего теракта в Кашмире. Власти Пакистана назвали неизбежным возможное вторжение Индии.

Накануне после отмены индийских виз значительное число пакистанских граждан покинуло территорию страны.