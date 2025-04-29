На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
Пакистан оценил вероятность роста напряженности с Индией после событий в Кашмире
Угроза обострения отношений между Индией и Пакистаном сохраняется на фоне заявлений Нью-Дели после недавнего теракта в Кашмире., сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Чиновник подчеркнул, что действия индийских СМИ и политиков способствуют формированию негативного образа Пакистана после теракта, несмотря на отсутствие доказательств причастности страны к произошедшему, передает РИА «Новости».
Асиф отметил, что Пакистан не заинтересован в эскалации, однако в случае нападения со стороны Индии последует «более чем пропорциональный ответ».
Он отдельно подчеркнул, что не ожидает перерастания конфликта в ядерную конфронтацию, несмотря на то, что обе страны обладают ядерным оружием.
Министр призвал избегать поспешных выводов относительно возможного развития ситуации.
Ранее сообщалось, что в ночное время у приграничных районов индийских округов Купвара и Пунч произошло нападение, пострадавших среди военных и мирных жителей не зафиксировано. Пакистан укрепил свои Вооруженные силы в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ пообещал «меры возмездия» против Индии, а Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.