Пакистан оценил вероятность роста напряженности с Индией после событий в Кашмире

Tекст: Александра Юдина

Чиновник подчеркнул, что действия индийских СМИ и политиков способствуют формированию негативного образа Пакистана после теракта, несмотря на отсутствие доказательств причастности страны к произошедшему, передает РИА «Новости».

Асиф отметил, что Пакистан не заинтересован в эскалации, однако в случае нападения со стороны Индии последует «более чем пропорциональный ответ».

Он отдельно подчеркнул, что не ожидает перерастания конфликта в ядерную конфронтацию, несмотря на то, что обе страны обладают ядерным оружием.

Министр призвал избегать поспешных выводов относительно возможного развития ситуации.

Ранее сообщалось, что в ночное время у приграничных районов индийских округов Купвара и Пунч произошло нападение, пострадавших среди военных и мирных жителей не зафиксировано. Пакистан укрепил свои Вооруженные силы в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ пообещал «меры возмездия» против Индии, а Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.