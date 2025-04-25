Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния с Индией
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил об опасности эскалации спора с Индией до ядерного уровня, подчеркнув статус ядерных держав, сообщает канал Al Jazeera.
Он выступил с этим заявлением, призвав международное сообщество обратить особое внимание на ситуацию, передает ТАСС.
Асиф подчеркнул, что спор между Пакистаном и Индией несет глобальную угрозу и способен привести к катастрофическим последствиям. Он добавил, что обе страны остаются ядерными державами, это обстоятельство требует особого внимания международных структур.
Ранее вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире, открыв стрельбу из автоматов.
Индия в ответ на теракт объявила о массовой высылке граждан Пакистана и признала военных советников Пакистана персонами нон грата.
Индия впервые за 65 лет полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан.