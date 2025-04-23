Моди созвал совещание по безопасности после теракта в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал заседание совета кабинета министров по вопросам безопасности после теракта в районе Пахалгам, сообщает ТАСС. Совещание пройдет вечером в Нью-Дели, после возвращения главы МВД Амита Шаха с места происшествия.

Совет безопасности Индии возглавляет премьер-министр, в его состав входят главы ключевых ведомств, включая министерства внутренних дел, обороны, финансов и иностранных дел. Глава Минфина Нирмала Ситараман прервала зарубежный визит и срочно вернулась в страну.

Вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран, открыв стрельбу из автоматов. Как уточнили местные правоохранители, нападавших было шестеро, им удалось скрыться с места преступления. Территорию оцепили индийские силовики, ведется поиск подозреваемых, были опубликованы фотороботы троих из них. Один из террористов оказался разнорабочим, его опознали жители. По данным официальных лиц, среди погибших только мужчины, многие туристы получили ранения и находятся в больницах. Посольство России в Индии заявило, что россиян среди жертв и пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские войска пересекли линию контроля в районе Пунча в Джамму и Кашмире, нарушив действующее соглашение о прекращении огня, и армия Индии ответила контролируемыми действиями в ответ на провокацию.