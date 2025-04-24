Индия перекрыла течение Инда в Пакистан

Tекст: Антон Антонов

Власти Индии впервые со времени подписания исторического договора 1960 года полностью прекратили подачу воды реки Инд в направлении Пакистана. Закрыты все четыре шлюза, регулирующие сток через гидротехнические сооружения и ирригационные сети. Историческое соглашение гарантировало обеим странам совместное использование водных ресурсов Инда, несмотря на политические разногласия, пишет «Московский комсомолец».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана предупредили, что возможная гидрологическая блокада Инда будет воспринята как объявление войны.

Вооруженные люди в камуфляже совершили нападение на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», базирующейся в Пакистане. Власти Индии на заседании совета кабмина по безопасности заявили о выявлении трансграничных связей террористов.