Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире
В ответ на теракт в Кашмире Индия в течение двух суток вышлет всех пакистанцев, въехавшим по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
«Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по визам программы освобождения от виз СААРК. Все подобные визы, выданные ранее гражданам Пакистана, считаются аннулированными. У любого гражданина Пакистана, находящегося в настоящее время в Индии по такой визе, есть 48 часов на то, чтобы покинуть Индию», – приводит слова Мисри РИА «Новости».
СААРК распространяется на 24 категории лиц. В список входят в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.
Индия также сокращает число сотрудников Высших комиссий (посольств) обеих стран с 55 до 30 человек к 1 мая 2025 года. Советники по обороне, военно-морским и воздушным силам при Верховном комиссариате Пакистана объявлены персонами нон грата, а аналогичные сотрудники Индии будут отозваны из Исламабада. Пять вспомогательных сотрудников обеих комиссий также подлежат увольнению из обеих комиссий.
Дополнительно Индия приостанавливает действие Договора по водам Инда и закрывает контрольно-пропускной пункт Аттари на границе с Пакистаном.
Эти меры объяснены необходимостью добиться от Пакистана отказа от поддержки трансграничного терроризма.
Власти Индии в ходе заседания совета кабмина по безопасности заявили, что выявлены трансграничные связи террористов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире, открыв стрельбу из автоматов. Расстрел туристов стал крупнейшим терактом в Индии после атаки на Мумбай в 2008 году, число погибших достигло 26, пострадали 17 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», которая базируется в Пакистане.