Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире

Tекст: Антон Антонов

«Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по визам программы освобождения от виз СААРК. Все подобные визы, выданные ранее гражданам Пакистана, считаются аннулированными. У любого гражданина Пакистана, находящегося в настоящее время в Индии по такой визе, есть 48 часов на то, чтобы покинуть Индию», – приводит слова Мисри РИА «Новости».

СААРК распространяется на 24 категории лиц. В список входят в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.

Индия также сокращает число сотрудников Высших комиссий (посольств) обеих стран с 55 до 30 человек к 1 мая 2025 года. Советники по обороне, военно-морским и воздушным силам при Верховном комиссариате Пакистана объявлены персонами нон грата, а аналогичные сотрудники Индии будут отозваны из Исламабада. Пять вспомогательных сотрудников обеих комиссий также подлежат увольнению из обеих комиссий.

Дополнительно Индия приостанавливает действие Договора по водам Инда и закрывает контрольно-пропускной пункт Аттари на границе с Пакистаном.

Эти меры объяснены необходимостью добиться от Пакистана отказа от поддержки трансграничного терроризма.

Власти Индии в ходе заседания совета кабмина по безопасности заявили, что выявлены трансграничные связи террористов, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире, открыв стрельбу из автоматов. Расстрел туристов стал крупнейшим терактом в Индии после атаки на Мумбай в 2008 году, число погибших достигло 26, пострадали 17 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», которая базируется в Пакистане.