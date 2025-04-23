Расстрел туристов в Индии стал крупнейшим терактом после атаки на Мумбай в 2008 году

Tекст: Александра Юдина

Нападение произошло во вторник в районе Пахалгам, одном из популярных туристических мест в индийской части Кашмира, передает Reuters.

Среди погибших оказались 25 граждан Индии и один гражданин Непала, уточнили в полиции.

Этот теракт стал самым крупным с момента атаки на Мумбай в 2008 году и прервал период относительного спокойствия в регионе, где ранее отмечался рост туризма.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Kashmir Resistance, которая в соцсетях заявила, что целями атак были туристы, связанные с силовыми структурами Индии.

Известно, что местные организации объявили забастовку, школы приостановили занятия, а авиакомпании организовали дополнительные рейсы для эвакуации туристов.

Полиция опрашивает около ста человек, ранее подозревавшихся в симпатиях к боевикам, а военные проводят масштабную операцию в районе происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после вооруженного нападения на туристов в районе Пахалгам премьер-министр Нарендра Моди срочно созвал заседание совета по безопасности. Глава Минфина Нирмала Ситараман также прервала зарубежный визит и срочно вернулась в страну.