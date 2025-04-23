Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Расстрел туристов в Индии стал крупнейшим терактом после атаки на Мумбай в 2008 году
Число погибших от стрельбы в индийском Кашмире достигло двадцати шести, среди жертв оказался гражданин Непала, пострадали 17 человек, пишет Reuters.
Нападение произошло во вторник в районе Пахалгам, одном из популярных туристических мест в индийской части Кашмира, передает Reuters.
Среди погибших оказались 25 граждан Индии и один гражданин Непала, уточнили в полиции.
Этот теракт стал самым крупным с момента атаки на Мумбай в 2008 году и прервал период относительного спокойствия в регионе, где ранее отмечался рост туризма.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка Kashmir Resistance, которая в соцсетях заявила, что целями атак были туристы, связанные с силовыми структурами Индии.
Известно, что местные организации объявили забастовку, школы приостановили занятия, а авиакомпании организовали дополнительные рейсы для эвакуации туристов.
Полиция опрашивает около ста человек, ранее подозревавшихся в симпатиях к боевикам, а военные проводят масштабную операцию в районе происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после вооруженного нападения на туристов в районе Пахалгам премьер-министр Нарендра Моди срочно созвал заседание совета по безопасности. Глава Минфина Нирмала Ситараман также прервала зарубежный визит и срочно вернулась в страну.