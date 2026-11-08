Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В украинской Одессе произошел взрыв во время воздушной тревоги
В украинской Одессе на фоне сигнала воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил телеканал «24-й канал».
В Одессе прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «24-й канал».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесском районе в настоящее время звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе на фоне воздушной тревоги зафиксировали как минимум две серии взрывов.
Также на Украине произошли взрывы в Одессе и Харькове.
Кроме того, в Одессе прозвучали мощные взрывы.