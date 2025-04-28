В Пакистане назвали неизбежным вторжение Индии

Министр обороны Пакистана спрогнозировал неизбежность вторжения Индии

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, власти страны уже приняли необходимые стратегические решения, так как считают вторжение Индии вопросом времени. «Мы укрепили наши силы, потому что это (вторжение Индии – прим. ВЗГЛЯД) сейчас неизбежно», – заявил Асиф Reuters, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночное время у приграничных районов индийских округов Купвара и Пунч произошло нападение, пострадавших среди военных и мирных жителей не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ пообещал «меры возмездия» против Индии, а Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния между двумя странами.