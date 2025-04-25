Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии после атаки в Кашмире

Tекст: Вера Басилая

Пакистан объявил о серии ответных дипломатических мер против Индии в связи с обвинениями в причастности к недавней атаке в Пахалгаме, сообщает Al Jazeera.

Власти Пакистана приостановили выдачу виз гражданам Индии по программе SAARC, сократили число сотрудников индийской дипмиссии в Исламабаде до 30 человек, закрыли воздушное пространство для индийских самолетов и прекратили торговлю с Индией. Кроме того, объявлено о будущем закрытии пограничного перехода Вагах – он останется открытым до 30 апреля, а всем гражданам Индии, кроме сикхских паломников, предписано покинуть страну в течение 48 часов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал действия Индии односторонними и политически мотивированными, подчеркнув, что любые попытки связать Исламабад с нападением в Кашмире без доказательств являются необоснованными. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф также категорически отверг причастность страны к вооруженным группам, действующим на территории Кашмира.

Обострение произошло после того, как вооруженные люди убили не менее 26 человек в туристическом городе Пахалгам. Ответственность за нападение взяла на себя группировка The Resistance Front, которую связывают с базирующейся в Пакистане Lashkar-e-Taiba.

Правоохранители в Кашмире опубликовали фотороботы троих подозреваемых и назначили вознаграждение за информацию о них, а более 1,5 тыс. человек уже задержаны для допроса. В регионе сохраняется напряженность, хотя после протестной забастовки магазины и предприятия вновь начали работу.

Министерство обороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния с Индией.

Ранее вооруженные люди в камуфляже напали на туристов в долине Байсаран в индийском Кашмире, открыв стрельбу.

В ответ Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана и признала пакистанских военных советников персонами нон грата, а также впервые за 65 лет перекрыла гидротехнические шлюзы, заблокировав течение реки Инд в Пакистан.