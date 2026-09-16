На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Основатель TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии
Создатель ByteDance Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Азии
Создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии, обойдя индийского магната Гаутама Адани с состоянием свыше 105 млрд долларов.
Основатель компании ByteDance, владеющей популярным сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил список самых обеспеченных людей азиатского региона, передает РИА «Новости».
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, его капитал достиг 105,5 млрд долларов.
«Чжан Имин из ByteDance Ltd. впервые стал самым богатым человеком в Азии... состояние, связанное с искусственным интеллектом, превысило состояние миллиардеров из традиционных отраслей», – отмечает агентство.
С начала года состояние китайского бизнесмена увеличилось на 40,3 млрд долларов, что позволило ему занять 18-ю строчку в общемировом рейтинге. На втором месте в Азии оказался индийский предприниматель Гаутам Адани с капиталом 104,8 млрд долларов, увеличившимся на 20,4 млрд с начала года.
Третью позицию среди азиатских миллиардеров занимает еще один представитель Индии Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 81,3 млрд долларов, показав снижение на 26,4 млрд с начала года. В глобальном списке BBI он находится на 23-м месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance на 30 млн долларов за незаконный сбор данных несовершеннолетних.
Ранее администрация Дональда Трампа разработала план передачи контроля над приложением TikTok американской корпорации Oracle.