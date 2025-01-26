Трамп разработал план перехода TikTok под контроль Oracle

Трамп готовит сделку для передачи контроля над TikTok компании Oracle

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает NPR, администрация Дональда Трампа работает над планом передачи контроля над TikTok американской компании Oracle. Источники утверждают, что по условиям обсуждаемой сделки, Oracle и группа сторонних инвесторов возьмут на себя значительную часть управления TikTok, тогда как китайская компания ByteDance сохранит лишь миноритарную долю.



Подробности сделки включают контроль Oracle над алгоритмами приложения, сбором данных и обновлением программного обеспечения. Это позволит Oracle фактически следить за деятельностью TikTok и обеспечивать ее надзор. Несмотря на это, ByteDance не полностью уйдет из проекта, но ее доля снизится до минимального уровня, подчеркивается в публикации.

Ожидается, что стоимость TikTok в рамках этой сделки может достичь 200 млрд долларов. Американская компания Microsoft рассматривается как один из потенциальных инвесторов, что может повлиять на окончательные условия соглашения.

Интересно, что ранее президент Джо Байден подписал закон, требующий продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако после заверений со стороны Трампа приложение снова стало доступно для американских пользователей. Трамп объявил об отсрочке запрета и заявил о желании США владеть половиной TikTok, но не уточнил, что это означает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров, американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой после блокировки и возобновления работы приложения, а президент США Дональд Трамп отметил в интервью Fox News, что китайские телефоны и компьютеры могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.