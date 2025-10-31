Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Bloomberg сообщил о доминировании России над НАТО в Арктике
Эксперты отмечают, что Россия располагает существенным военно-техническим преимуществом в Арктике, включая внушительный ледокольный флот и специализированные бригады, передает Bloomberg.
Североатлантический альянс значительно уступает России по военным возможностям в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В материале подчеркивается: «НАТО сильно отстает от России в вопросе арктической военной техники».
В публикации агентства также отмечается, что Россия имеет крупнейший ледокольный флот в мире и способна быстро размещать в регионе специально подготовленные бригады. Помимо этого, Москва располагает современными подводными лодками, способными выполнять задачи в условиях Крайнего Севера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Северный флот России представляет угрозу для НАТО.
Военно-морской флот России получил новый корабль для усиления позиций в Арктике и противостояния флоту США.
Москва предупредила, что попытки сдерживания России в Арктике несут риски для стабильности региона.