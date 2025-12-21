Путин заявил о росте интереса стран к сотрудничеству с ЕАЭС

Tекст: Ольга Иванова

Все больше государств и международных объединений высказывают готовность выстраивать отношения с ЕАЭС, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в Петербурге. По словам Путина, круг внешнеторговых партнеров союза, получающих преференции, продолжает расширяться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите в Петербурге, отметил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан полноправным членом организации. Лукашенко подчеркнул: «Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады». По его словам, Узбекистан уже делает многое для укрепления взаимодействия с союзом.

В ходе заседания Владимир Путин также сообщил, что Индия выразила готовность ускорить согласование преференциального соглашения с ЕАЭС. Президент подчеркнул, что Индия – надежный и суверенный партнер с рынком на 1,5 млрд человек и экономикой около 4 трлн долларов. Активизация переговоров по этому направлению, по мнению Путина, имеет важное значение для Евразийского экономического союза.

Кроме того, Путин отметил, что стороны готовы подписать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что откроет новые перспективы для стран пятерки. Документ установит свободный торговый режим для более 90% товарной номенклатуры, охватив около 95% взаимного оборота. Президент России подчеркнул, что соглашение с Индонезией создаст условия для углубления сотрудничества между странами ЕАЭС и одной из ведущих экономик Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Киргизия обошла другие страны Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП и превысила отметку в 10%. Российский лидер также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.