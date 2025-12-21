Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Путин назвал Киргизию лидером по росту ВВП в ЕАЭС
Киргизия опередила остальные страны Евразийского экономического союза по темпам увеличения внутреннего валового продукта, превысив отметку в 10%, сообщил президент России Владимир Путин.
Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза продолжает расти, сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, среди участников союза наивысших темпов экономического роста достигла Киргизия.
«Растет совокупный ВВП и, конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом в 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель», – подчеркнул Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения. Путин также заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.