Путин объявил ЕАЭС самостоятельным центром мирового развития

Tекст: Ольга Иванова

Евразийский экономический союз уверенно закрепил за собой статус одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходящего в Петербурге. По его словам, объединение продолжает поступательно развиваться, а сотрудничество между странами ЕАЭС становится всё более значимым.

Путин подчеркнул: «Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться». Он также добавил, что Россия особенно ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнёрами по объединению и заинтересована в активизации совместной работы по его всестороннему укреплению.

Владимир Путин отметил, что сотрудничество внутри ЕАЭС способствует экономической стабильности не только для стран-участниц, но и для всего евразийского пространства. Глава государства выразил надежду, что сегодняшнее заседание Высшего совета будет эффективным и позволит добиться дальнейшего прогресса по ключевым вопросам взаимного интереса.

Особое внимание, по словам президента, будет уделено подведению итогов 2025 года, а также рассмотрению ряда решений, направленных на углубление взаимодействия и решение текущих вопросов в рамках союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.