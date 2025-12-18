Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Лавров прибыл в Египет на конференцию Форума партнерства Россия – Африка
Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка, где рассмотрят ключевые вопросы сотрудничества.
Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Каира, где он примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что эта конференция Форума партнерства Россия – Африка станет первым мероприятием подобного уровня, проводимым на африканском континенте, передает ТАСС.
Основное внимание на форуме будет уделено вопросам выполнения Плана действий Россия – Африка на 2023–2026 годы, который утвердили в ходе саммита в Петербурге в 2023 году.
Также стороны рассмотрят перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, дальнейшие направления партнерства.
По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, на полях мероприятия запланированы переговоры Лавров с африканскими коллегами и подписание документов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба отметила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость и независимость. Россия поддержала стремление Африки к справедливому представительству в СБ ООН. Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве.