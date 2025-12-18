Лавров прибыл в Египет на конференцию Форума партнерства Россия – Африка

Tекст: Катерина Туманова

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Каира, где он примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что эта конференция Форума партнерства Россия – Африка станет первым мероприятием подобного уровня, проводимым на африканском континенте, передает ТАСС.

Основное внимание на форуме будет уделено вопросам выполнения Плана действий Россия – Африка на 2023–2026 годы, который утвердили в ходе саммита в Петербурге в 2023 году.

Также стороны рассмотрят перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, дальнейшие направления партнерства.

По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, на полях мероприятия запланированы переговоры Лавров с африканскими коллегами и подписание документов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба отметила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость и независимость. Россия поддержала стремление Африки к справедливому представительству в СБ ООН. Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве.