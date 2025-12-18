Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве

Лавров: В Москве откроются посольства Того и Ботсваны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ботсвана и Того намерены открыть свои дипломатические представительства в столице России, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для африканских СМИ. Он отметил: «Приветствуем планы Ботсваны и Того открыть свои диппредставительства в Москве».

Материал Лаврова был опубликован в преддверии второй министерской конференции форума партнерства Россия-Африка. Она пройдет в Египте с 19 по 20 декабря. Форум должен стать площадкой для обсуждения сотрудничества между Россией и государствами Африки, развития двусторонних отношений и стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское посольство начнет работу в Того в 2026 году.

Напомним, Ботсвана оказалась в числе стран, не поддержавших резолюцию ООН о выплате Россией «репараций» на Украине.

До этого сообщалось, что в восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на визы Кипра.



