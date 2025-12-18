Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве

Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Лавров: В Москве откроются посольства Того и Ботсваны
Ботсвана и Того намерены открыть дипломатические представительства в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Ботсвана и Того намерены открыть свои дипломатические представительства в столице России, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для африканских СМИ. Он отметил: «Приветствуем планы Ботсваны и Того открыть свои диппредставительства в Москве».
Материал Лаврова был опубликован в преддверии второй министерской конференции форума партнерства Россия-Африка. Она пройдет в Египте с 19 по 20 декабря. Форум должен стать площадкой для обсуждения сотрудничества между Россией и государствами Африки, развития двусторонних отношений и стратегического партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское посольство начнет работу в Того в 2026 году.
Напомним, Ботсвана оказалась в числе стран, не поддержавших резолюцию ООН о выплате Россией «репараций» на Украине.
