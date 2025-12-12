Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Кипр заявил об открытии визовых центров в России
Посольство Кипра заявило о запуске визовых центров в России с 15 декабря
В восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на кипрские визы, сообщает посольство страны.
Кипр откроет визовые центры для российских граждан с 15 декабря 2025 года, передает ТАСС. Работа новых центров организована в сотрудничестве с компанией BLS International, которая будет заниматься приемом заявлений на получение кипрских виз, сообщает посольство страны в России.
В сообщении диппредставительства отмечается: «Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют».
Оформить визу можно будет через центры в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Новая схема необходима для упрощения процедуры и расширения возможностей подачи документов. Дополнительных изменений в правилах приема документов не вводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России для обслуживания туристов.
До этого консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.
Соединенные Штаты также планируют увеличить число дипломатов в посольстве в Москве для улучшения процесса выдачи виз.