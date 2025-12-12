Кипр заявил об открытии визовых центров в России

Посольство Кипра заявило о запуске визовых центров в России с 15 декабря

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кипр откроет визовые центры для российских граждан с 15 декабря 2025 года, передает ТАСС. Работа новых центров организована в сотрудничестве с компанией BLS International, которая будет заниматься приемом заявлений на получение кипрских виз, сообщает посольство страны в России.

В сообщении диппредставительства отмечается: «Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют».

Оформить визу можно будет через центры в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Новая схема необходима для упрощения процедуры и расширения возможностей подачи документов. Дополнительных изменений в правилах приема документов не вводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России для обслуживания туристов.

До этого консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.

Соединенные Штаты также планируют увеличить число дипломатов в посольстве в Москве для улучшения процесса выдачи виз.